Songs of Silence: Deutsche 4X-Strategie erfolgreich auf Kickstarter // Demo

Das in München ansässige Studio Chimera Entertainment hat eine Kickstarter-Kampagne für das 4X-Spiel Songs of Silence gestartet, das unter anderem mit einem von Alphonse Mucha und Gustav Klimt inspirierten Stil punkten will.

Spielerisch setzt Songs of Silence wie im Klassiker Master of Magic unter anderem auf zwei parallele Spielkarten, die ihr entdecken werdet: Die lichte Welt Sonnan und die Schattenwelt Irdheim mit jeweils eigenen Völkern. Als Inspirationen werden Heroes of Might & Magic und Total War genannt, wobei ihr beim Aufbau eures Reichs Karten aus einer Hand spielt. Die spielen ebenso bei den Kämpfen eine Rolle: Die über 100 Einheitentypen kämpfen autonom auf dem Schlachtfeld und ihr greift über die Karten auf eurer Hand ein. Neben einer geplanten rund 20 Stunden langen Singleplayer-Kampagne auf acht Karten bewirbt Chimera Entertainment einen PvPvE-Skirmish-Multiplayer-Modus. Im Multiplayer wird dabei ein Spieler auch die Crusade-Fraktion übernehmen können, die eigentlich eine große Gefahr für alle anderen Fraktionen darstellt.

Den Soundtrack trägt Hitoshi Sakamoto bei, dessen Kompositionen ihr unter anderem in Final Fantasy Tactics und Valkyria Chronicles hören konntet.

Ihr könnt auf Steam sowie auf GOG eine Demo-Version von Songs of Silence spielen. Der Strategie-Titel soll bereits am 23. Mai 2023 auf PC in eine Early-Access-Phase starten. Die Kickstarter-Kampagne scheint also eher unterstützende Funktion für die Entwicklung zu besitzen, Unterstützer können sich also ungewohnt schnell über Zugang zum Spiel (zumindest der Early-Access-Version) freuen – der geplante Release der Version 1.0 ist für das vierte Quartal diesen Jahres angesetzt. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 25. April 2024, das Finanzierungsziel von 23.000 Euro wurde schon in kurzer Zeit überschritten.