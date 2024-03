PM: Die Frühlingsangebote sind jetzt im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Frühlingsangebote sind im PlayStation Store beginnen am Mittwoch, den 27. März. Nur für kurze Zeit*: Bis zu 75 % Rabatt auf eine große Auswahl an Spielen und Add-ons. Dazu gehören Call of Duty: Modern Warfare 3 Cross-Gen Edition, NBA 2K24 Black Mamba Edition, Star Wars Jedi: Survivor und Banishers: Ghosts of New Eden viele, viele mehr.

Doch wie immer zeigen wir euch hier einige der Titel, die dabei sind. Die Liste ist so umfangreich, dass wir hier nicht alle aufführen können. Hier findet ihr eine Liste mit den ausgewählten Spielen. Sobald die Aktualisierung einsetzt, könnt ihr euch im PlayStation Store über eure regionalen Rabattpreise informieren.

Call of Duty®: Modern Warfare® III – Cross-Gen-Bundle

47,99€ – 79,99€

NBA 2K24 Black Mamba-Edition

24,99€ – 99,99€

STAR WARS Jedi: Survivor™

35,99€ – 79,99€

Banishers: Ghosts of New Eden

47,99€ – 59,99€

Skull and Bones Premium Edition

73,69€ – 109,99€

Red Dead Redemption 2

19,79€ – 59,99€

Alan Wake 2 Deluxe Edition

63,99€ – 79,99€

Hogwarts Legacy Version: PS5

37,49€ – 74,99€

Persona 3 Reload Digital Premium Edition

74,99€ – 99,99€

Assassin’s Creed Mirage – Master Assassin Edition

53,99€ – 89,99€

Like a Dragon: Infinite Wealth

52,49€ – 69,99€

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5)

52,49€ – 69,99€

Nur für kurze Zeit** gelten Rabatte auf eine Reihe von Peripheriegeräten und Spielen direkt von PlayStation. Klickt hier, um weitere Informationen zu erhalten.

*Das Angebot wird am 11. April um 00:59 Uhr MESZ aktualisiert und einige Angebote werden durch neue Angebote ersetzt. Die Aktion endet am 25. April um 00:59 Uhr MESZ. Bestimmte Angebote enden vor dem 25. April. Im PlayStation Store findet ihr Details zu den einzelnen Angeboten.

** Die Angebote für Peripheriegeräte und Software gelten vom 27. März bis zum 9. April.