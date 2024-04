Darauf freut sich die Redaktion im... April 2024

Der April veröffentlicht, was er will

Teaser Die Fallout-Serie von Amazon verbreitet im positiven Sinne Endzeitstimmung, doch was löst daneben im April noch Vorfreude in der Redaktion aus?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Ich fiebere auch im April jedem Dienstagabend entgegen, um die neueste Folge der fantastischen Neu-Interpretation vonzu genießen. Anfangs dachte ich noch, es werde zu stark aufs Tempo gedrückt, aber längst (gestern lief Folge 7 von 10) kann ich da Entwarnung geben. Viele ruhige, fast schon langatmige Szenen, die im Kontrast zu den kurzen, aber heftigen Gewalt- und Blutausbrüchen stehen. Mit den anfangs ungewohnten Charakteren – zu sehr hatte ich die aus der alten, vier- oder fünfmal geguckten TV-Serie im Kopf – bin ich warm geworden, nur mit dem Helden – Cosmo Jarvis als John Blackthorne – fremdele ich noch immer etwas.Im April besonders gespannt bin ich natürlich auf die-TV-Serie auf Amazon Prime – ich werde die ersten beiden Episoden bereits übermorgen zu sehen bekommen (und darf hoffentlich auch gleich drüber berichten). Die Trailer machen echt Lust auf mehr, aber die Fallhöhe ist enorm – ich bin wirklich sehr gespannt, weil ergebnisoffen...[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich plane, im April endlich meine-Partie weiterzuspielen, und möchte noch länger als nur die erste Stunde ins 4X-Spielreinschauen. Ansonsten sieht der Monat ziemlich mau aus in Sachen Spielen, und ich habe eh keine große Zeit....[SONSTIGES] Retro Gamer 3/24 biegt langsam auf die Zielgerade ein, und es ist noch viel, sehr viel zu tun. Mal sehen, dies ist sicherlich ein zirkulärer Beitrag von mir dieses Mal, ob ich mich frühmorgens wieder mit Battletech-Gefechten abreagiere, während ich statt der Spielmusik Five Finger Death Punch und ähnlich zurückhaltend musizierende Bands höre.[FILME/SERIEN] Auf Serien mit Episoden im Stundenformat muss ich schon Lust haben, entsprechend bin ich nicht aus dem Häuschen wegen der Serie in den verstrahlten Ödlanden. Auf dem Feld der Kinostarts könnte mich am ehesten als kleiner Horror-Happen (bei dem Genre ist meist meine Hab-ich-Bock-drauf-Schwelle am niedrigsten)reizen:kommt als US-Nonne neu in einem italienischen Kloster an, wird bald von Alpträumen geplagt und muss bald darauf feststellen, dass sie schwanger ist. Also geht sie dem Mysterium ihrer unbefleckten Empfängnis und den Geheimnissen des Klosters auf den Grund.[SPIELE/BRETTSPIELE] Indie-Spiele mit interessantem Genre-Twist oder ungewöhnlicher Optik stoßen allgemein auf mein Interesse undhat beides. Ich bin gespannt, inwieweit es der Kampagne gelingt, die simple aber clevere Grundmechanik – eine einzige Gewehr-Kugel soll alle Ziele treffen, in jedem getroffenen Ziel kann ich die Kugel neu ausrichten und abfeuern sowie im Flug die Richtung innerhalb gewisser Grenzen beeinflussen – weiter frisch zu halten. Daneben erscheintnun auch für Konsolen. Mir kam viel Gutes über den surrealen, spielbaren Thriller im detailliert gepixelten 2D-Stil zu Ohren und der Sprung auf neue Plattformen könnte nun die Gelegenheit sein, ihn selbst zu erleben. Nicht zuletzt freue ich mich auf den Release des großen-DLCs– das Wiedersehen mit Clive und Co. wird mit einer neuen Nebenhandlung in einem frischen Gebiet samt Esper-Boss versüßt.[SONSTIGES] Die Electro-Truppe MOC, zu der auch ein gewissergehört, veröffentlicht mitvoraussichtlich im April ihr neues Album. Anatol gab mir eine Gelegenheit zum Probehören und ich freu mich, mir die finale Version der Stücke durch die Ohren gehen zu lassen. Bis dahin ist bei mir gerade wieder der Soundtrack von Final Fantasy 16 häufiger Gast in der Playlist.[FILME/SERIEN] Ich habe zwar noch mindest mittelgroße Zweifel daran, dass die-Serie was taugt, aber das hat ja auch sein Gutes: eigentlich kann mich die Spiel-Adaption nur positiv überraschen. Bei(die ja auch am unterm Strich gelungenen letzten-Film beteiligt war) darf man zumindest die Hoffnung haben, dass die Serie mit dem Spiel am Ende weit mehr gemein hat als die Power-Rüstungen. Anschauen werde ich mir Fallout in jedem Fall, und sei es am Ende nur, um zu sehen, was sie daraus gemacht haben. Außerdem mag ich seitden Schauspieler, auch wenn der als Ghul auf den ersten Blick nicht wiederzuerkennen ist. Ansonsten könnteganz nett sein. Wenn die Action-Szenen das halten, was der Trailer verspricht, dann lohnt sich da auf jeden Fall auf der großen Leinwand.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der April fällt erheblich dünner aus als die ersten drei Monate des Jahres, zumindest, was namhafte Neuveröffentlichungen betrifft. Ganz oben in meiner Liste steht, das visuell vielleicht keine Bäume ausreißt, mich dafür aber spielerisch bereits auf einem Event in Paris im Februar weitgehend überzeugen konnte. Neben aktuellen Tennis-Größen auch Legenden wieodereinzubauen, das freut mich als jemand, der genau zu deren Glanzzeiten den Sport mit dem größten Interesse verfolgte, natürlich besonders. Wenn 2K mir nicht mit den Mikrotransaktionen auf den Senkel geht, dann wird das wohl mein April-Highlight. Oder vielleicht doch? Ich kann noch keine Einschätzung dazu abgeben, ob das neue Action-RPG der Moon Studios mit deren-Reihe mithalten kann, und es kommt im April zunächst auch nur in den Early Access auf PC. Aber nach Ori ist zumindest nicht auzuschließen, dass der neueste Titel des Studios klein wirkt, aber Großes bietet. Ich bin jedenfalls sehr gespannt![FILME/SERIEN] Im April ist praktisch Endzeitstimmung angesagt. Ich freue mich besonders auf die post-nukleare TV-Kost. Ich bin gespannt, wie sich der Spielstoff auf dem Fernseher macht. Aktuelle Softwareverfilmungen, wie beispielsweise The Last of Us, lassen mich hoffen. Es geht dann gleich düster weiter: Der dystopische Thriller, mitin der Hauptrolle, spielt mit dem nicht ganz so abwegigen Gedanken der Divided States of America – Texas und Kalifornien lösen sich aus dem Staatenbund und der Rest des Landes wird von einem totalitären Regime regiert und versinkt im Chaos. Hoffen wir nur, dass es keine Reality-Show wird. Auch wenn der Film mehrheitlich schlechte Kritiken bekam, ich bin zudem auf den zweiten Teil von Zack Snydersgespannt. Den ersten Teil fand ich nicht sooo schlecht, ich denke der überflüssige Vergleich zu Star Wars hat viel zu den miesen Ratings beigetragen. Etwas außer der Reihe dürfteRegiedebütlaufen – die schlichte Rachestory, gepaart mit der offenbar voninspirierten Action, verspricht solides Popcorn-Kino.[SPIELE/BRETTSPIELE]steht bei mir diesen Monat ganz oben auf der Spieleliste. Schon optisch spricht mich die 16-Bit-inspirierte Grafik an, und dann ist der (leider kürzlich verstorbene) Macher) ja kein Unbekannter, was furiose JRPGs angeht. Dann will ich natürlich auch mal inreinschnuppern – zur Kontroverse um die Demo und den vielfach diskutierten Skinsuit möchte ich mir aus erster Hand ein Bild machen. Ebenfalls vorbestellt ist– was wenig verwundert, bin ich doch seit dem ersten Final Fantasy Legend auf dem Gameboy ein Fan der SaGa-Serie. Apropos GameBoy. Das optisch an alte GBA-Zeiten erinnernde Taktik-RPGist für mich den Nostalgie-Trip allemal wert.[SONSTIGES] Wie in den vergangenen Monaten ist mein Lesestoff für den April überschaubar. Ich werde mich vornehmlich mit Businessplänen, Risikotabellen, Pitches und Berechnungen beschäftigen – im Rahmen einiger Studiengänge an zwei Hochschulen. Zum Vergnügen schaffen es nur zwei Bücher auf meine April-Leseliste. Und beide sind schon etwas älter:(deutsch Die Drei Sonnen) ist nicht nur großartige Science Fiction, sondern auch viel detaillierter als die aktuelle Fernsehserie. Auch mein zweites Buch ist gerade wieder für das Fernsehen neu aufgelegt worden:von James Clawell. Ich empfinde den Originalroman als großartig und die alte Serie mit Richard Chamberlain und Toshirô Mifune ebenso. Die Neuauflage finde ich persönlich, sagen wir mal höflich, eher suboptimal. Die Ausstattung ist zwar über jeden Zweifel erhaben, aber die Story um John “Anjin” Blackthorne wirkt mir in den ersten Folgen der Neuauflage etwas zu überhastet, die Charaktere etwas mager aufgebaut. Außerdem: Anna Sawai in allen Ehren, aber meine Mariko heißt Yoko Shimada.