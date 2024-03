PM: Level Zero: Extraction schließt erfolgreiche erste Closed Beta mit über 150.000 Anmeldungen ab (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Level Zero: Extraction schließt erfolgreiche erste Closed Beta mit über 150.000 Anmeldungen ab

– Entwicklungsfahrplan enthüllt –

26. März 2024 – TinyBuild und DogHowl Games haben die Closed Beta für den kommenden Multiplayer-Extraktionshorror Level Zero: Extraction abgeschlossen und bewerten sie als ermutigenden Erfolg für das Entwicklerteam. In einer speziellen Living Roadmap verraten sie dann auch gleich ihre Entwicklungspläne für die nähere Zukunft.

Die Highlights:

Hier gibt es einen Blick auf die Living Roadmap für Level Zero: Extraction, die die kommenden Entwicklungspläne für das Spiel im Detail präsentiert:

Level Zero: Extraction begeistert mit Multiplayer-Extraktionshorror und kreiert ein einzigartiges Survival-Erlebnis, das die herzzerreißende Spannung asymmetrischer Horrorsimulationen mit den riskanten Showdowns von Extraktionsshootern verbindet. Es wartet eine gefährliche Plünderungsexpedition, bei der drei Teams mit bis zu drei Söldnern um die Beute konkurrieren. Alternativ schlüpft man in die Rolle von zwei tödlichen Alien-Monstern und macht Jagd auf menschliche Beute.

Zusätzliche Infos zur Closed Beta gibt es direkt auf der Steam-Seite .

Für weitere Informationen zu Level Zero: Extraction besucht man die offizielle Website zum Spiel.

Über tinyBuild:

tinyBuild ist als Indie Entwicklungsstudio gestartet und hat sich zu einem Publisher entwickelt, den man auf dem Schirm haben sollte. Die Überzeugung des Unternehmens für den Aufbau langfristiger Partnerschaften und den Aufbau wiedererkennbarer Franchises hat zu vielen erfolgreichen Kooperationen mit talentierten Entwicklungsteams aus aller Welt geführt. Das Unternehmen hat dutzende Spiele veröffentlicht, darunter Hello Neighbor, Graveyard Keeper, SpeedRunners und mehr. Obwohl tinyBuild in Seattle (USA) ansässig ist, konnte der Publisher weltweit starke Verbindungen mit Studios in den USA, den Niederlanden, Litauen und überall in Osteuropa aufbauen

Über DogHowl Games:

DogHowl Games ist ein unabhängiges Spieleentwicklerteam mit Sitz in der Ukraine, das den Traum verfolgt, unvergessliche Spielerlebnisse zu schaffen. Als kleines, aber talentiertes Team erschafft DogHowl reichhaltige und detaillierte Welten mit cineastischem Flair, die durch kreative neue Spielmechaniken zusammengehalten werden. Der erste Titel des Studios, Level Zero: Extraction, wird 2024 auf Steam veröffentlicht.