PM: Der taktische RPG-Deckbuilder Cross Blitz erhält heute sein erstes großes Update mit einem brandneuen Helden und seiner Kampagne (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der taktische RPG-Deckbuilder Cross Blitz erhält heute sein erstes großes Update mit einem brandneuen Helden und seiner Kampagne

– Neben einer spannenden Herausforderung gibt es 30 Prozent Rabatt –

Paris, 26. März 2024 – Publisher The Arcade Crew (The Last Spell, Infernax) und Tako Boy Studios veröffentlichen heute ein neues Abenteuer für Cross Blitz, den RPG-Deckbuilder mit rundenbasierten taktischen Kämpfen, der für PC auf Steam erhältlich ist. Zur Feier des heutigen Erscheinens wird Cross Blitz während des Deckbuilders Fest Steam Sale (25. März bis 1. April 2024) um 30% auf seinen ursprünglichen Preis von 19,99 Euro reduziert. Deckbuilding-Strategen und Fans gleichermaßen werden den kühnen Dieb namens Quill kennenlernen und mit ihm in seiner eigenen, erzählerischen Drei-Kapitel-Kampagne „A Perilous Pilfering“ Abenteuer erleben.

Ein Trailer, der den Helden und die Features des Updates näher vorstellt, ist hier verfügbar:

Quills Wunsch, ein Vermächtnis für sich selbst aufzubauen, bringt ihn dazu, immer gefährlichere Raubzüge zu wagen und sein Wohlergehen zu riskieren, um die nächste große Auszahlung zu erhalten. Obwohl seine verschlagenen Talente seine einzige Hoffnung sind, seine wachsenden Schulden zu bezahlen, helfen Quills hinterhältige Fähigkeiten ihm auch dabei, seine geliebte, kämpfende Familie über die Runden zu bringen. Gerechtigkeit für seine Mitmenschen zu schaffen, indem er die Oberschicht bestiehlt, ist ebenfalls eine natürliche Motivation für Quill.

In den beiden vorangegangenen „Fables“-Kampagnen von Cross Blitz geht es um den furchtlosen Piraten Redcroft und seinen Kampf, seine gestohlene Freiheit von einer gnadenlosen Prinzessin zurückzuerobern, sowie um die Abenteuer des berühmten Popstars Violet auf der Suche nach einem Weg, eine mysteriöse Doppelgängerin zu entlarven, die ihr den Ruhm streitig macht.

„A Perilous Pilfering“ markiert auch die Ankunft der Steam Achievements von Cross Blitz sowie das Debüt eines neuen Satzes von kosmetischen Kartenrückseiten im Spiel. Es werden weitere Updates folgen, da die Tako Boy Studios Cross Blitz im Early Access vor der vollständigen Veröffentlichung weiterentwickeln werden.

Features von A bis Z:

Nach dem Early Access Start von Cross Blitz wird eine vielzahl weiterer Updates mit neuen Inhalten und Verbesserungen folgen, die Tako Boy Studios bis zum finalen Release implementieren wird. Um stets informiert zu bleiben, sollte man @TheArcadeCrew und @takoboystudios auf Twitter folgen.

Über The Arcade Crew.

The Arcade Crew produziert und verlegt aufregende Indies und innovative Spiele kreativer Teams aus aller Welt. Dabei verfolgt die Crew einen “Gameplay-First”-Ansatz und fokussiert sich auf höchste Qualität. Zu den ikonischen Projekten der Crew zählen Blazing Chrome und Vengeful Guardian: Moonrider von JoyMasher, Infernax von Berzerk Studios, The Last Spell von Ishtar Games und Young Souls von 1P2P. Die Crew arbeitet an einer Vielzahl neuer Spiele für 2023 und darüber hinaus.

The Arcade Crew ist eine eigenständige Abteilung von Dotemu mit Sitz in Paris.

Unter http://www.thearcadecrew.com kann man Teil der Crew werden.

Über Tako Boy Studios

Tako Boy Studios wurde 2018 von Tom Ferrer und Phil Giarrusso gegründet und erschafft als unabhängiges Entwicklungsstudio unterhaltsame Spiele mit farbenfrohen, eigenwilligen Charakteren. Indem es auf Inspirationen aufbaut und den Spielen einen eigenen Twist gibt, erschafft das Studio einzigartige, vor Charm triefende Welten.