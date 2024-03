PM: Die neue Community-Spielhilfe: eine Erweiterung für die Spielhilfe, die durch benutzergenerierte Inhalte unterstützt wird (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Als die PS5-Konsole im Jahr 2020 auf den Markt kam, haben wir die Spielhilfe eingeführt, damit die Spieler ganz einfach auf Hinweise, Tipps oder Lösungsvideos zugreifen können, ohne das Spiel verlassen zu müssen. Sie hilft ihnen dabei, durch einen Level zu kommen, eine Trophäe zu erhalten oder einen begehrten versteckten Gegenstand zu finden.

Wir entwickeln die PS5-Konsole ständig weiter, und wir freuen uns, heute eine neue Erweiterung für die Spielhilfe anzukündigen, die noch in diesem Jahr eingeführt wird: die Community-Spielhilfe. Die Community-Spielhilfe soll die derzeitige Spielhilfe durch die Erweiterung der Bibliothek mit hilfreichen Spieltipps ergänzen, indem sie Videos einbezieht, die automatisch aus dem Gameplay-Material von Spielern generiert werden, die sich dafür angemeldet haben, einen Beitrag zu leisten.

Sobald die erweiterte Spielhilfe mit Inhalten aus der Community auf den Markt kommt, wird sie allen PS5-Spielern zur Verfügung stehen – mit oder ohne PlayStation Plus-Abonnement. In unterstützten Spielen können PS5-Spieler ihr Gameplay beisteuern, Hinweise von anderen Spielern ansehen oder auf von Entwicklern erstellte Spielhilfe-Hinweise zugreifen. Spieleentwickler können auch weiterhin ihre eigenen Hinweisvideos erstellen, wie in beliebten aktuellen Titeln wie The Last of Us Part II Remastered und Marvel’s Spider-Man 2 zu sehen ist.

Sehen wir uns nun genauer an, wie die Community-Spielhilfe funktioniert.

Jenen, die bereits mit der aktuellen Spielhilfe vertraut sind, wird ihre große Ähnlichkeit mit der Community-Spielhilfe auffallen. Solltet ihr euch in einer kniffligen Situation befinden und Hilfe benötigen, drückt die PS-Taste, um das Control Center zu öffnen und sucht nach einer Aktionskarte mit dem Symbol “Hinweise verfügbar”.

Zusätzlich zu den von den Entwicklern generierten Hinweisen, die derzeit in den unterstützten Spielen bereitgestellt werden, werdet ihr mit der Zeit Hinweise mit der Bezeichnung “Community-Spielhilfe” sehen. Das weist darauf hin, dass der Clip aus dem Gameplay-Material anderer Spieler generiert wurde. Außerdem könnt ihr die Nützlichkeit dieser Hinweise bewerten, was es uns ermöglicht, informative Hilfeinhalte für Spieler zu erstellen.

Die Spielhilfe ist derzeit in der PlayStation App verfügbar, sodass ihr auch über euer Mobilgerät auf diese Hinweise zugreifen könnt, ohne dass sie Platz auf eurem Spielbildschirm einnehmen.

Falls ihr gerne euer Fachwissen über Spiele mit anderen teilt und bereit seid, zur Community-Spielhilfe beizutragen, könnt ihr euch über das Menü “Einstellungen” anmelden.* Ihr könnt euch auch jederzeit wieder abmelden, dann werden alle von euch veröffentlichten Videos aus der Community-Spielhilfe entfernt. Diese Einstellungen werden innerhalb der nächsten Monate verfügbar sein. Schon bald werden wir weitere Informationen preisgeben: Bleibt also dran.

Um euch beim Programm anzumelden, geht zu [Aufnahmen und Übertragungen] > [Aufnahmen] > [Automatische Aufnahmen] > [Community-Spielhilfe] und wählt dann [Teilnehmen] aus.

Darüber hinaus könnt ihr das monatliche Aufnahmelimit festlegen, um zu bestimmen, wie viele Videos ihr pro Monat von eurem Spiel aufnehmen wollt.

Sobald ihr die Einstellungen aktiviert habt, nimmt eure PS5 automatisch ein Video auf, wenn ihr eine bestimmte Aktivität in einem Spiel abschließt. Anschließend wird es von einem Moderator geprüft. Wenn es genehmigt wird, wird euer Video als Spielhilfe-Hinweis veröffentlicht, den sich PlayStation-Spieler ansehen, daraus lernen und bewerten können.

Eure Videos werden von der PS5-Konsole entfernt, sobald sie auf unsere Server hochgeladen wurden, sodass der Speicherplatz auf eurer Konsole nicht beeinträchtigt wird.

Wenn euer Video veröffentlicht wurde, erhaltet ihr eine Systembenachrichtigung auf eurer PS5-Konsole.

Dieser Vorgang wird automatisch ausgeführt, sodass ihr eure Clips nicht bearbeiten oder hochladen müsst. Es wird nur euer unbearbeitetes Gameplay-Material hochgeladen, d. h. Bilder und Audio von eurer Webcam, eurem Mikrofon oder dem Party-Chat werden nicht an den Moderator oder die Community weitergegeben. Je nach Spiel, das ihr spielt, kann euer Video Online-IDs oder Chat-Nachrichten enthalten, die auf eurem Spielbildschirm angezeigt werden.

Im Einstellungsmenü könnt ihr eure veröffentlichten Videos überprüfen und sie jederzeit entfernen.

Die Community-Spielhilfe wird noch in diesem Jahr in ausgewählten Spielen verfügbar sein. Unser Ziel ist es, sie in Zukunft auf so viele Titel wie möglich auszuweiten.

Vielen Dank an alle, die uns helfen, das Spielerlebnis für die PlayStation-Community zu verbessern. Bleibt gespannt und haltet Ausschau nach weiteren Infos vor der Veröffentlichung.

Wir hoffen, dass sich viele Spieler an der Community-Spielhilfe beteiligen und ihre erstaunlichen Gameplay-Leistungen teilen!

*Der Beitrag zur Community-Spielhilfe ist auf Konten für Erwachsene beschränkt.