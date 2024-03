Battle for Wesnoth: Version 1.18.0 mit Draconic Wars Update erschienen

PC iOS Linux MacOS Android

Nach einer langen Entwicklungszeit ist für das freie und rundenbasierte Strategiespiel The Battle for Wesnoth die Version 1.18.0 mit dem Titel Draconic Wars erschienen, die sämtliche 1.17-Updates in sich vereint.

Darüber hinaus haben die unabhängigen Macher an vielen Stellschrauben des Spiels gedreht. So soll Draconic Wars viele neue Ergänzungen sowie Verbesserungen bestehender Inhalte enhalten, darunter die neue und erste Drake-Kampagne Winds of Fate, eine komplette und zeitgemäße Überarbeitung der ältesten Loyalisten-Kampagne Eastern Invasion, eine stark verbesserte grafische Darstellung, größere Balance-Änderungen für den Mehrspielermodus, Achievments sowie zahlreiche Verbesserungen des Editors.

Die detaillierten Änderungen am Spiel könnt ihr auf einer speziell dafür eingerichteten Projektseite nachlesen. Die neue Version 1.18.0 kann kostenfrei und über deren Webseite heruntergeladen und für Windows, MacOS und Linux installiert werden. Die Steamfassung sollte automatisch Draconic Wars installieren.