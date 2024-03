War in the East 2: Morale Update

PC

Für das Hardcore-Wargame War in the East 2 ist das Morale-Update erschienen. Es fügt eine neue, optionale Regel betreffend der Moral hinzu. Sie ändert das Balancing der Rückzugsverluste. Wenn ihr sie aktiviert, erleiden sich zurückziehende Einheiten weniger Schaden als normal. Standardmäßig ist die Option ausgeschaltet. Aktiviert ihr sie, ist der Druck für euch größer, den Gegner zu umzingeln um eine Einheit komplett zu vernichten.

Außerdem wurden die Mindestzahl an Bombern für den Bodenkampf auf zehn erhöht und das UI im Multiplayer überarbeitet, so dass ihr leichter Fehler melden könnt. Dazu kommen eine Fülle von Balancingänderungen einzelner Einheiten und Anpassungen von Szenarios. Die obligatorischen Bugfixes und KI-Verbesserungen gab es auch. Für die Details folgt ihr am besten dem Link in den Quellenangaben. Zur Einstimmung haben wir euch den Steam-Release-Trailer des Basisspiels eingebunden.