PM: Die “verlorene“ Esper Leviathan hat am 18. April im Letzen DLC von Final Fantasy XVI ihren Auftritt! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nach der Veröffentlichung von Echoes of the Fallen vergangenen Dezember, wird das letzte DLC-Kapitel von Final Fantasy XVI, The Rising Tide, am 18. April erscheinen! Der kostenpflichtige DLC, der einzeln oder im Rahmen des ermäßigten Erweiterungspasses im PlayStation Store erhältlich ist, spielt vor dem Ende des Hauptspiels und bietet den Fans einiges, worauf sie sich freuen können!

Ein nicht gekennzeichneter Brief trifft im Versteck ein und enthält eine höchst merkwürdige Bitte: Der Dominus von Leviathan, die verloren geglaubte Esper des Wassers, ist in Not und muss gerettet werden. Um diesem Ruf zu folgen, müssen Clive und seine Begleiter nach Mysidia reisen – ein verborgenes Land unter einem blauen Himmel – wo sie die tragische Geschichte eines vergessenen Volkes aufdecken werden.

Zusätzlich zur Erhöhung der Levelgrenze auf Level 60 im Story- und Action-Modus oder Level 110 im Final Fantasy-Modus (New Game+) erhält Clive während seiner Reise nach Mysidia neue Esper-Fähigkeiten des “verlorenen” Leviathan.

Dieses neue Fähigkeiten-Set ermöglicht es euch, die Gezeiten zu zähmen und eure Feinde in der Nähe und in der Ferne mit der schrecklichen Macht der Wasser-Esper zu ertränken. Außerdem gibt es eine völlig neue Esper-Fähigkeit: den Schrei der Schlange, der es Clive ermöglicht, eine meeresspuckende Schlange zu beschwören, die in der Lage ist, Feinde aus großer Entfernung mit präzisen Schlägen zu treffen!

Doch was erwartet Clive, wenn er das achte und letzte der Elemente an sich gerissen hat? Leviathans Kräfte sind jedoch nicht die einzigen, die Clive auf seiner Reise entdecken wird …

In zusätzlichen Nebengeschichten erfahrt ihr mehr über die Gegend und das Volk von Mysidia. Dabei trefft ihr auf neue Bedrohungen, darunter die Tonberrys aus Final Fantasy XVI, die ihr im ominösen “Aire of Hours” findet, einem neuen Abschnitt, der einst eine Bastion der Zivilisation war – in diesen stolzen Ruinen herrscht nun Stille, bis auf das unaufhörliche Wetzen von Messern.

The Rising Tide beschert uns auch die mit Spannung erwartete Konfrontation zwischen Clive und der legendären Esper Leviathan!

Mit The Rising Tide wird ein herausfordernder neuer Modus eingeführt, der nach Abschluss von sowohl The Rising Tide als auch dem Hauptspiel freigeschaltet wird.

Die Spieler können die Tiefen einer virtuellen Unterwelt ausloten und eine Welle von Gegnern nach der anderen bezwingen. Nur mit Stärke und Strategie wird Clive Kairos Gate überleben und mit wertvoller Beute entkommen.

Kämpft euch durch 20 Levels, von denen jedes schwieriger wird als das vorherige. Verbessert eure Kampfleistung, um Punkte zu sammeln und neue Materialien und Waffen zu finden, mit denen ihr Clive aufrüsten könnt. Die besten Spieler können sich einen Platz in der globalen Rangliste erkämpfen!

Fans, die The Rising Tide oder den Erweiterungspass kaufen, erhalten spezielle Bonusgegenstände, darunter:

· Eine neu gestaltete Version der “Curtana”, der unverkennbaren Waffe des Kriegers des Lichts in Final Fantasy XIV, sowie

· “Torn from the Heavens” und “Through the Maelstrom” als Hintergrundmusik für das Versteck!

Das kostenloses Update (Ver. 1.30) wird ebenfalls für alle Final Fantasy XVI-Spieler am 18. April verfügbar sein! Dieses herunterladbare Update bringt Verbesserungen für die Benutzerfreundlichkeit des gesamten Spiels mit sich:

· sofortige Rückkehr zu einem Questgeber mit der neuen “Quick Complete”-Funktion

· aktualisierte Symbole für wichtige Charakterquests

· ein neues Fähigkeiten-Set-Feature, das es Spielern ermöglicht, bis zu 5 einzigartige Fähigkeiten-Sets zu speichern

· angepasste Fähigkeiten und Accessoires für eine einfachere Nutzung

· neuer Controllertyp “Benutzerdefiniert” für ein frei anpassbares Tastenlayout

· Farbkorrektur, Bildschirmeffekte und viele weitere Funktionen im Fotomodus

· zahlreiche neue Hintergrundtitel