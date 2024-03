No One Lives Forever: Night Dive würde gerne Markenrechtslage klären

PC MacOS andere

Am Rande der gestern zu Ende gegangenen GDC in San Francisco haben Studiogründer Stephen Kick und Business-Director Larry Kuperman von Night Dive Studios (System Shock Remake, Star Wars - Dark Forces Remaster, Blade Runner - Enhanced Edition) in einem Interview mit den Kollegen von PCGamesN erneut über No One Lives Forever gesprochen und ihre Absicht unterstrichen, trotz der verzwickten Markenrechtslage einen neuen Anlauf zur Realisierung eines Remakes oder Remasters anzustrengen. Die legendäre Stealth-Shooter-Trilogie von Monolith Productions aus den Jahren 2000 bis 2003 ist mittlerweile Kult und gehört laut diverser Umfragen zu den Toptiteln, zu denen Spieler eine Modernisierung beziehungsweise eine Neuauflage wünschen.

Bereits vor zehn Jahren hatte sich Night Dive bemüht, an die NOLF-Rechte zu kommen, um zumindest ein Remaster zu verwirklichen, dass sie auch direkt ankündigten. Damals in 2014 hatte Warner Bros. Interactive Entertainment (heute Warner Bros. Games) aber rechtlich eine Unterlassung erwirkt, das sich zwar nur auf die kommerzielle Verwertung ihrer Teilrechte an der NOLF-Lizenz bezog. Aufgrund der damals ungeklärten Rechtslage konnte Night Dive zu dem Zeitpunkt auch nur ein Teilrecht erwerben, was sie aber ohne Zustimmung der restlichen Rechteinhaber zu keiner Neuauflage berechtigte. Kuperman machte im Interview deutlich, dass es nicht so sei, dass sich einer oder mehrere der Beteiligten weigern würden, vielmehr wüsste keiner der Beteiligten genau, wie die exakte Markenrechtslage aussehe.

Da der Original-Entwickler Monolith (Fear, Mittelerde - Mordors Schatten) damals bei NOLF Teil 1 einen Publishingvertrag mit Fox Interactive hatte, das später 2003 von Vivendi Universal Games aufgekauft und 2006 aufgelöst wurde, Vivendi wiederum spätestens 2007 zwischen General Electric und Activision aufgeteilt wurde, Activision mittlerweile aber zu Microsoft gehört, kamen die Markenrechte durcheinander. Da Monolith bei NOLF Teil 2 und 3 einen Publishingvertrag mit Sierra Entertainment hatte, die ebenfalls von Vivendi gekauft und aufgelöst und in Activision Blizzard aufgegangen sind, trug auch das zur Verwirrung bei, zumal Monolith noch Teilrechte an der Spiellizenz besaß, die mit dem Verkauf des Studios 2004 an Warner Bros. gingen. Erschwerend kam hinzu, dass Rechte am Spielportfolio von Fox Interactive bei 20th Century Fox verblieben, die seit 2017 Teil der Walt Disney Company sind.

Laut den Night Dive Studios muss nun von jedem einzelnen Akteur geklärt werden, welche Verträge noch existieren und welche Art Verträge das sind. Handelt es sich um befristete oder unbefristete Publisherverträge oder um Lizenzverträge oder um Eigentum im Sinne des Urheberrechts oder um andere Abmachungen? Aus diesem Grund unterstützt seit 2017 das Studio ein nichtkommerzielles Projekt namens NOLF Revival, das die Trilogie in spielbarer Form auf modernen Rechnern gratis zum Download bereitstellt. Mit dieser Strategie versuchen sie die verantwortlichen Akteure "juristisch aus ihren Löchern zu locken", bisher ohne Erfolg. Niemand hat dis dato rechtlich etwas gegen das Projekt unternommen.

Der neueste Ansatz richtet sich laut Stephen Kick nun an Warner Bros., ähnlich wie beim erfolgreichen Projekt Star Wars - Dark Forces Remaster, wo die Strategie aufgegangen und die Entwicklung begonnen werden konnte. Das Remaster ist am 28. Februar 2024 für PC und Konsolen erschienen. Die Entwickler von Night Dive bitten per Twitter/X auch direkt die Community um Hilfe. Sie bezeichnen NOLF als ihren "weißen Wal" und wollen unter allen Umständen eine Neuauflage des Klassikers verwirklichen. "Die Zeit sei reif" so Night Dive, auch hätten sie anonyme Stimmen aus der Branche erreicht, die auf diverse Personaländerungen in den verantwortlichen Firmen hingewiesen hätten, die eine eventuelle Klärung des Markendilemmas unter Umständen begünstigen würden. Es bleibt spannend, wie sich die Sache entwickeln wird. Die Hoffnung stribt zuletzt.