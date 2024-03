Final Fantasy 16: The Rising Tide erscheint am 18. April // Trailer

PS5

Am 18. April wird Square Enix die zweite Story-Erweiterung The Rising Tide für Final Fantasy 16 (im Test+, Note 9.5) veröffentlichen. In dieser erreicht euch ein anonymer Brief, in welchem ihr gebeten werdet, den Dominus von Leviathan, der lange verloren geglaubten Esper des Wassers, zu retten. Dazu müsst ihr mit Clive und seinen Gefährten nach dem verborgenen Idyll Mysidia reisen, wo sich euch eine traurige Geschichte eines vergessenen Volkes enthüllt.

Neben der Geschichte erwarten euch auch noch neue Nebenaufträge, Fertigkeiten, Spielabschnitte und weitere Extras, zum Beispiel, in Form von Gegenständen. Um die Erweiterung starten zu können, müsst ihr "Ursprung" auf der Weltkarte freigeschaltet und den Nebenauftrag "Blumen für ein Lächeln" im Hauptspiel abgeschlossen haben. The Rising Tide kann entweder separat oder im Bundle mit Echoes of the Fallen, der ersten Download-Erweiterung, im Expansion Pass erworben werden.