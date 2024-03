Die Sims: Spieleverfilmung befindet sich in der Umsetzung

PC XOne PS4 MacOS

So ziemlich jedem Spieler dürfte die Lebens-Simulation Die Sims bekannt sein, die von dem renommierten Entwickler Will Wright erdacht und von Electronic Arts im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Mittlerweile hat Die Sims 4 schon paar Jährchen auf dem Buckel und der Die Sims 5 befindet sich im Entstehungsprozess.

Darüber hinaus soll auch eine Realverfilmung zu Die Sims entstehen. Nach glaubwürdigen Insiderinformationen feilen derzeit Kate Herron und Briony Redman an einem Drehbuch zur Umsetzung des Stoffes. Herron soll auch den Regieposten übernehmen und ist auf dem Gebiet keine Unbekannte, da sie beispielsweise einige Folgen der ersten Staffel von Loki inszenierte. Darüber hinaus ist sie für die Regie einer Folge der zweiten Serienstaffel von The Last of Us fest eingeplant.

In diesem frühen Stadium ist noch nichts zur Handlung oder Schauspielern bekannt, aber spekulativ könnte Margot Robbie (Barbie) dabei sein, da sie zusammen mit Tom Ackerley und Josey McNamara und ihrer Produktionsfirma LuckyChap Entertainment den kommenden Film mit produzieren werden. Auch Electronic Arts möchte sich an der Verfilmung beteiligen.