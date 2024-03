GG-Userinhalte-Rundschau KW 12/13 2024: Red Dead Lootland

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

So langsam hat sich der Memory-Schaum im Chefsessel dieser User-Rubrik an meinen Allerwertesten angepasst. Schon bin ich dabei am Titel desselben herumzufeilen, um noch etwas mehr Ulk in die Headline zu bringen. Am bewährten Format selbst ändert sich nichts. Starten wir also nun unverzüglich inhaltlich.

KW 12: Rückblick von Montag, 18. März, bis Sonntag, 24. März 2024

Spiele-Checks

In dieser Woche spielte Vampiro Staatsoberhaupt und berichtete von seinen Erfahrungen im Spiele-Check zu Victoria 3: Colossus of the South und Update 1.5 und krönte den Spiele-Check mit einem der längsten "In einem Satz"-Sätze aller Zeiten: Gelungene Verfeinerung von Wirtschafts- und Militärspiel durch Patch 1.5 und ein tolles Inhaltspaket für Südamerika, vor allem, wenn ihr den Koloss Brasilien auf zukunftsfähige Füße stellen möchtet.

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiele-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

Bei den Userartikeln wurden wir in der vergangenen Woche hingegen wieder reichlich beschert.

Die Krux mit den Kisten

Holzkerbe befasste sich in der vergangenen Woche nicht etwa mit Holzkisten, wohl aber mit digitalen Boxen, die bei den Spielern Glücksgefühle auslösen sollen. Oft geschieht dies im Gegenzug zu einer Zahlung einer (digitalen) Währung. So geht es im Artikel unter anderem um Turbokapitalismus, psychische Ausbeute und Verzicht auf Schokolade. Ob sowas bei der hartgesottenen GG-Hanuta-Fraktion Spuren hinterlässt, klärt der User-Artikel freilich nicht, dennoch lohnt sich die Lektüre.



befasste sich in der vergangenen Woche nicht etwa mit Holzkisten, wohl aber mit digitalen Boxen, die bei den Spielern Glücksgefühle auslösen sollen. Oft geschieht dies im Gegenzug zu einer Zahlung einer (digitalen) Währung. So geht es im Artikel unter anderem um Turbokapitalismus, psychische Ausbeute und Verzicht auf Schokolade. Ob sowas bei der hartgesottenen GG-Hanuta-Fraktion Spuren hinterlässt, klärt der User-Artikel freilich nicht, dennoch lohnt sich die Lektüre. Norland angespielt

Vampiro betrachtete mit Norland einen Titel, der bei dem von ihm fokussierten Publisher Hooded Horse veröffentlicht wurde. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er den Titel bereits vor dem Ablauf eines Publikationsembargos in den Fingern hatte. Das Early-Access-Spiel, welches ihr als Lebens-Simulation einordnen könntet, stellt sich dabei mit seinen Mechaniken an die Seite einiger bekannter Games. Ich finde Norland audiovisuell eine richtig schmucke Braut! Die Vermischung von (viel) Rimworld mit (etwas) Crusader Kings 3 scheint gut zu gelingen, wobei das Rimworld-typische Mikromanagement zurückgefahren ist.



Vampiro betrachtete mit Norland einen Titel, der bei dem von ihm fokussierten Publisher Hooded Horse veröffentlicht wurde. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er den Titel bereits vor dem Ablauf eines Publikationsembargos in den Fingern hatte. Das Early-Access-Spiel, welches ihr als Lebens-Simulation einordnen könntet, stellt sich dabei mit seinen Mechaniken an die Seite einiger bekannter Games. Ich finde Norland audiovisuell eine richtig schmucke Braut! Die Vermischung von (viel) mit (etwas) scheint gut zu gelingen, wobei das Rimworld-typische Mikromanagement zurückgefahren ist. Red Dead Redemption

Auf dem Rücken seines Pferdes schreibt CharlieDerRunkle gerne den ein oder anderen User-Artikel. Diesmal passenderweise zum Rockstar-Klassiker Red Dead Redemption. Er schreibt über viele kleine Geschichten, die der Open-World im Western-Setting entspringen. Am Ende des Ausritts hat er sich einen Besuch im Saloon redlich verdient. In diesem Sinne… Ich geh jetzt in den Saloon, betrüge ein bisschen beim Poker und leg mich dann besoffen im Schweinestall schlafen. Barkeeper, Whiskey!

Die Übersicht aller bisher erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Das Zeitreisen-Dilemma schlägt gleich mehrfach zu. Denn es erscheint womöglich in naher Zukunft die Betrachtung eines längst vergangenen Titels von Maverick. Oder diese Betrachtung ist bereits erschienen, je nach Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Formats. Eine kleine, aber wahrlich schwer zu deutende Referenz darauf lässt sich bereits im Titelbild erahnen. Da ich selbst inhaltlich auf Grund des Zeitreisen-Paradoxons nicht viel beitragen kann, werde ich auch nicht bis zur Besinnungslosigkeit darüber berichten. Nein, nein, nein.

Ausblick auf KW 13

Konkrete Aussichten auf die kommende Woche habe ich nicht, schließlich ist der Kontakt zu den Informanten durch die ganze, eingangs erwähnte Chefsesselei etwas in den Hintergrund getreten. Zumindest wird in allen Rubriken fleißig gewerkelt. Dies gilt sowohl für Spiele-Checks, als auch für User Artikel und natürlich lässt sich in der Matrix auch eine weitere DU-Galerie erahnen. Just ganz genau weiß ich dazu nichts.

Die eine oder andere Überraschung darüber hinaus ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie könnt ihr mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!