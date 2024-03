Knights in Tight Spaces: Taktisches Mittelalterspiel angekündigt

PC

Der schwedische Publisher Raw Fury hat gestern im Rahmen der Future Games Show Spring Showcase den rundenbasierten Taktik-Titel Knights in Tight Spaces von Ground Shatter angekündigt. Passend zum Namen versetzt euch das Deckbauspiel ins Mittelalter. Es ist ein eigenständiger Nachfolger des 2021 erschienenen Fights in Tight Spaces und setzt auf eine Mischung aus strategischem Denken und animierten Kampfsequenzen. Ihr baut und strukturiert euer Deck um Dynamik zu erzeugen und die Umgebungen und Szenarien zu beherrschen, in denen ihr kämpft. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Die beworbenen Key Features von Knights in Tight Spaces:

Ein stilvoller, actiongeladener Deck-Builder – Ihr kämpft euch durch herausfordernde Szenarien voller Feinde, mit starken visuellen Effekten und Animationen, die an Actionfilme erinnern. Der Soundtrack soll euch dabei mitreißen.

Beherrscht eure Umgebung – Ihr müsst eure Charaktere sorgfältig um Gegner und Hindernisse herum positionieren, um euren taktischen Vorteil zu wahren. Ihr dürft euren Vorrat an Schwung- und Kombopunkten nicht aus den Augen verlieren, um mächtige Special Moves auszulösen.

Ruft euren Trupp zusammen und deckt Geheimnisse auf – Ihr rekrutiert neue Charaktere und stellt eure Gruppe zusammen, während ihr neue Gebiete auf der prozedural generierten Karte erforscht und das Geheimnis der Geheimgesellschaft lüftet, die euch angeheuert hat.

Findet euren Spielstil – Mit 300 Karten, verschiedenen Klassen und Ausrüstungsgegenständen sowie einem Upgrade-System bietet Knights in Tight Spaces stundenlangen Deckbau-Spaß für erfahrene Rundentaktiker und Genre-Neulinge.

Weitere Details sollen in Kürze Folgen. Infos gibt es auch auf der offiziellen Website von Raw Fury und auf X.