PM: Die offene Welt von Rise of the Ronin (Sony Playstation Blog)

Taucht mit Rise of the Ronin in eine enorme offene Spielwelt ein, die während des japanischen Bakumatsu-Zeitalters angesiedelt ist – eine Ära des Umbruchs, in der die jahrhundertelange Isolation des Landes durch die Ankunft der „Schwarzen Schiffe“ des Westens für immer beendet wurde. Erkundet atemberaubende Landschaften und pulsierende Städte, die detailreich zum Leben erweckt werden und die Schönheit Japans in den Mittelpunkt rücken.

Eure Reise führt euch dabei durch namhafte und traditionelle Städte des Landes – darunter Yokohama, Kyoto oder auch Edo, das heute als Tokio bekannt ist. Die Entwickler von Team NINJA haben sehr viele sehenswerte Orte in die Spielwelt von Rise of the Ronin gepackt, die nur darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Einen Ausblick auf die Inhalte der mächtigen Open World haben wir hier mal zusammengefasst!

Ein Spaziergang durch die Welt von Rise of the Ronin ist definitiv ein schöner Anblick. Sollte es allerdings mal etwas schneller durch die weitläufigen Gegenden gehen, bietet euch das Spiel gleich mehrere Optionen, mit denen ihr euch fortbewegen könnt. Da wären zum Beispiel ganz klassische Pferde, die ihr mit eurer Pferdeflöte ruft und die euch schnell und einfach an den gewünschten Ort bringen. Und im Verlauf der Geschichte werdet ihr übrigens nicht nur tierische Begleiter finden, die stärker und schneller sind, sondern auch mit Reitausrüstung verbessert werden können! Gut zu wissen: Wenn ihr bereits bekannte Gebiete zu Pferde bereist, lässt sich auch das automatische Laufen nutzen. Wählt einfach einen Zielort auf der Karte aus und euer Reittier macht den Rest für euch.

Wenige Stunden nach dem Spielstart befindet sich mit dem Gleiter ein weiteres aufregendes Fortbewegungsmittel in eurem Equipment. Auf Knopfdruck kann euer Ronin damit durch die Lüfte gleiten, wenn man sich im freien Fall befindet. Der Gleiter ist damit ideal, um sehr weite Distanzen zurückzulegen und zusätzliche taktische Möglichkeiten zu eröffnen. Versucht doch mal in ein feindliches Gebiet zu fliegen und die Feinde mit einem Angriff aus der Luft zu überraschen!

Darüber hinaus möchten wir euch noch den Wurfanker vorstellen, mit dem ihr höher gelegene Orte problemlos erreichen könnt. Haltet in der Spielwelt nach verschiedenen Ankerpunkten Ausschau, die euch zeigen, dass ihr ihn an dieser Stelle einsetzen könnt. Doch der Wurfanker ist ein echter Allrounder in Rise of the Ronin. Im Kampf könnt ihr damit nämlich auch Feinde an euch heranziehen oder explosive Fässer schnappen und auf Gegner schleudern. Auch im Wasser kann er zur schnelleren Fortbewegung verwendet werden.

Ihr wollt mal eine kleine Verschnaufpause von den Hauptmissionen einlegen? Dann solltet ihr die spannenden und vielseitigen Aktivitäten ausprobieren, die sich an zahlreichen Locations finden lassen. Geht beispielsweise auf Punktejagd und stellt euer Talent mit Pfeil und Bogen oder anderen Schusswaffen unter Beweis und feuert schnellstmöglich Zielscheiben an einem Schießstand ab. Je besser ihr in den Aktivitäten abschneidet, desto größer fällt natürlich auch die Belohnung aus.

Und wenn ihr nochmal gegen Charaktere kämpfen möchtet, die ihr während eurer Reise kennengelernt habt, sind die Dojos die perfekte Anlaufstelle für euch! Zudem könnt ihr euch die Zeit in Spielhallen vertreiben und euer hart erarbeitetes Geld im Würfelspiel setzen oder an besonderen Orten Fotos machen. Ihr werdet also immer mehr als genug zu tun haben, wenn ihr euch ein wenig von den knackigen Kämpfen entspannen möchtet.

Die Welt von Rise of the Ronin ist gefüllt mit historischen Wahrzeichen, die ihr im Verlauf der spannenden Geschichte entdeckt. Möchtet ihr mehr über die optisch imposanten Schreine, Mausoleen, Kirchen, Grabmale oder Botschaftsgebäude erfahren, findet ihr in der Enzyklopädie im Hauptmenü Informationen über die Geschichte und historische Bedeutung der Wahrzeichen.

Als Zentrale und Rückzugsort in der offenen Spielwelt dient das sogenannte Langhaus. Hier stehen zahlreiche Funktionen für euch bereit, die ihr keinesfalls übersehen solltet. So könnt ihr zum Beispiel auf das Lager zugreifen, das euch massig Platz für alle eure Gegenstände bietet. Außerdem ist das Langhaus ein Ort zum Entspannen und erlaubt euch, die Tageszeit vorzuspulen, mit Gefährten zu sprechen oder Möbel nach euren Wünschen anzuordnen.

Das ist allerdings noch lange nicht alles. Im Langhaus habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, das Aussehen eurer Ausrüstung oder eures Ronins anzupassen. Auch die Fähigkeiten und der Feinschliff der Spielfigur lassen sich zurücksetzen. Ihr wollt eure nächste Mission lieber mit einem weiteren Spieler bestreiten? Das ist hier ebenfalls kein Problem. Startet den Online-Multiplayer-Modus, schließt euch einer Lobby an oder eröffnet selbst eine und kämpft Seite an Seite um den Sieg. Egal wie weit ihr bereits in Rise of the Ronin fortgeschritten seid – das Langhaus ist immer einen Besuch wert!

Sobald ihr in der Welt von Rise of the Ronin unterwegs seid, werdet ihr sicherlich schnell feststellen, dass ihr überall mit verborgenen Schneide-Bannern interagieren könnt. Diese Orte werden ein ständiger Begleiter während eures Abenteuers sein. Ihr füllt an den Bannern unter anderem Verbrauchsgegenstände auf, passt euren Gefährten an, startet den Online-Multiplayer-Modus des Titels und wandelt das gesammelte Karma in wertvolle Fertigkeitspunkte um. Einige Orte sind aber nicht einfach zu erreichen und ihr müsst euch mit Wurfanker und Gleiter an entlegene Punkte manövrieren oder eine ganze Bande an Ganoven besiegen, um das Banner zu aktivieren. Nehmt euch die Zeit, es lohnt sich.

Besonders hilfreich ist allerdings auch, dass die Banner als Schnellreisepunkt dienen. Sobald ein Schwertbanner aktiviert wurde, kann dieser blitzschnell mit nur einem Knopfdruck erreicht werden! Damit spart ihr enorm viel Zeit und kehrt direkt in die Action zurück! Übrigens gehören auch wichtige Schauplätze wie etwa das Langhaus zu den Schnellreisepunkten der Open World.

Wenn ihr einen Blick auf die Karte werft, seht ihr immer wieder rote Punkte, mit denen Unruhegebiete angezeigt werden. Ihr bekommt es hier mit Banditen und Schläger zu tun, die die öffentliche Ordnung stören. Wenn ihr die Bindung zu einem Gebiet stärken möchtet, dann stellt euch dem Kampf und besiegt alle Gegner. Ist die Ordnung wiederhergestellt, kehren die Bewohner zurück und ihr erhaltet eine besondere Belohnung. Zusätzlich könnt ihr dann auch die verborgenen Schneide-Banner in dem Abschnitt nutzen. Achtet aber auf die Stufenanzeige der Gegner auf der Übersichtskarte. Es kann gut sein, dass die Ganoven deutlich stärker als euer Charakter sind, dann solltet ihr vielleicht erst etwas warten, bis ihr eine höhere Stufe erreicht habt, sonst kann der Kampf schon mal mit einer schnellen Niederlage enden.

Eine unserer liebsten Nebenaufgaben war die Jagd auf die vielen Katzen, die sich in der Welt verstecken. Den ungefähren Standort erkennt ihr gleich an dem Symbol auf der Übersichtskarte, jetzt müsst ihr das Tier nur noch aufspüren, das sich auch gerne mal auf Hausdächern oder in Gebüschen aufhält. Mit R1 nehmt ihr das niedliche Kätzchen auf den Arm und streichelt es. Das ist so niedlich, das könnten wir den ganzen Tag machen.

Allerdings sind nicht alle Tiere so zutraulich, bekommt ihr es mit dreifarbigen Katzen zu tun, müsst ihr euch ganz vorsichtig anschleichen, sonst läuft sie davon und müsst eure Suche neu beginnen. Das Sammeln von Katzen hat übrigens nicht nur eine unglaublich beruhigende Wirkung, sondern bietet euch auch handfeste Vorteile. So vergrößert sich beispielsweise bei der Händlerin Usugumo Dayo im Vergnügungsviertel von Yokohama das Angebot an wertvollen Gegenständen, wenn ihr viele Katzen gesammelt habt.

Ihr möchtet mehr über die faszinierende Welt und die historisch inspirierten Schauplätze von Rise of the Ronin erfahren? Dann hört euch unbedingt den exklusiven Podcast von Moderator Gregor Kartsios an, der mit seinen prominenten Gästen über die fesselnde, dynamische Geschichte, das zugängliche Kampfsystem und das vom Krieg erschütterte Japan der Bakumatsu-Zeit spricht.