Across the Obelisk: Jetzt auch auf Switch, bald auf Xbox und PS5

Paradox Interactive hat heute bekanntgegeben, dass das kooperative Deck-Building-Spiel Across the Obelisk (im Check) von Dreamsite Games noch in diesem Jahr für alle Konsolenplattformen erscheinen wird. Den Start macht heute die Switch-Version. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Der Multiplayer ist Cross-Plattform und bereits jetzt könnt ihr gemeinsam spielen, egal ob auf PC oder der Switch. Auch die Versionen für Xbox X|S und PS5 werden Cross-Plattform unterstützen.

Javier Miguel, Spieleentwickler bei Dreamsite Games, äußerte sich zum heutigen Konsolen-Start wie folgt:

Wir wollten mit Across the Obelisk schon immer das Gefühl vermitteln, in einer Rollenspielgruppe zu spielen, und jetzt können sich unsere Spieler mit ihren Freunden zusammenschließen, egal wo sie spielen. Wir wollen, dass sich die Strategie darauf konzentriert, die richtigen Decks zusammenzustellen, und nicht darauf, wie man eine Gruppe zusammenbringt, deshalb sind wir begeistert, dass wir ein völlig offenes Multiplayer-Erlebnis wie dieses anbieten können. Wir haben sogar dafür gesorgt, dass sich die Spieler keine Sorgen machen müssen, wer welchen DLC hat - wenn du eine der Story-Erweiterungen für Across the Obelisk besitzt, kann jeder in deiner Gruppe sie mit dir spielen.

Across the Obelisk ist ein dynamisches Rogue-Lite-Spiel, das eine einzigartige Multiplayer-Variante des klassischen Deck-Buildings bietet. Das Spiel stellt euch vor die Herausforderung, eine Gruppe aus verschiedenen Charakteren zusammenzustellen, euch in taktischen, kartenbasierten Kämpfen zu messen und einen Weg durch eine Welt zu finden, die sich als Reaktion auf ihre Entscheidungen verändert. Across the Obelisk kann allein oder mit bis zu drei Freunden gespielt werden und bietet mit seinen verzweigten Weltenpfaden, hochgradig anpassbaren Helden, Hunderten von verschiedenen Karten mit variablen Upgrades und vielem mehr bei jedem Durchgang eine andere Erfahrung.

Das Spiel und alle bisher veröffentlichten DLCs sind ab sofort für Nintendo Switch erhältlich. Across the Obelisk kann zum empfohlenen Verkaufspreis von 24,99 Euro oder als Teil des Starter-Bundles erworben werden, das das Basisspiel, die beliebte Erweiterung Sands of Ulminin (im Check) und die zusätzliche Heldenerweiterung Amelia, the Queen zum empfohlenen Verkaufspreis von 37,50 Euro enthält. Nicht Teil des Pakets ist also der erste DLC The Wolf Wars (im Check).