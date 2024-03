PM: Horizon Forbidden West Complete Edition erscheint heute für PC (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

dass unsere PC-Community Aloy jetzt auf ihrer Reise durch den Verbotenen Westen begleiten kann. Es ist ein majestätisches, aber gefährliches Grenzland, in dem geheimnisvolle neue Bedrohungen lauern. Horizon Forbidden West ist jetzt für PC erhältlich.

Horizon Forbidden West setzt sechs Monate nach den Ereignissen des preisgekrönten Horizon Zero Dawn an. Grauenhafte Superstürme wüten. Das Land stirbt. Maschinenjägerin Aloy ist in den Westen gereist, um die Quelle einer mysteriösen Plage zu untersuchen, die die Überreste der Menschheit verwüstet. In diesen unerforschten Landen trifft sie auf unbekannte neue Stämme und noch wildere gigantische Maschinen. Gemeinsam mit alten Freunden und neuen Gefährten muss sie dieses beeindruckende Grenzgebiet überwinden, um die Antworten zu finden, die sie braucht, den bevorstehenden Zusammenbruch der Biosphäre aufzuhalten und das Leben auf der Erde zu retten.

Frei wählbare Bildraten, Ultrawide-Unterstützung für Auflösungen bis zu 48:9 und leistungsverbessernde Technologien wie NVIDIA DLSS 3, KI-gestützte Hochskalierung und Frame-Generierung ermöglichen es PC-Spielern, Aloys Reise in ihrer vollen Pracht auf kompatibler Hardware zu erleben. NVIDIA DLAA ist verfügbar, um die Bildqualität zu maximieren. Das Spiel unterstützt außerdem NVIDIA Reflex, wodurch die Systemlatenz reduziert und die Gameplay-Reaktionsfähigkeit verbessert wird. Die Hochskalierung von Intel XeSS und AMD FSR 2.2 wird ebenfalls unterstützt. Das Team von Nixxes arbeitet an einem Update, das AMD FSR 3 mit Frame-Generierung integriert.

Um sicherzustellen, dass das Spiel auf einer Vielzahl von Geräten mit unterschiedlicher PC-Hardware läuft, haben wir Grafik-Voreinstellungen hinzugefügt, die von sehr niedrig bis sehr hoch reichen. So können Spieler mit der neuesten Hardware ihre Systeme ausreizen, während leistungsschwächere PCs trotzdem ein großartiges Spielerlebnis ermöglichen. Darüber hinaus bietet die PC-Version anpassbare Einstellungen, mit denen ihr euer Spielerlebnis ganz nach euren Vorlieben gestalten könnt!

Im Namen aller hier bei Guerrilla und Nixxes freuen wir uns sehr, Horizon Forbidden West auf PC zu veröffentlichen, und hoffen, dass ihr dieses neue Abenteuer mit Aloy genießen werdet! Wir würden gerne hören, was ihr davon haltet. Außerdem möchten wir eure fantastische virtuelle Fotografie sehen! Also verwendet bitte den Hashtag #HorizonForbiddenWestPC, wenn ihr eure Erfahrungen und Kreationen teilt, und taggt uns in den sozialen Medien!

Horizon Forbidden West Complete Edition für PC ist ab heute auf Steam und bei Epic Games erhältlich.