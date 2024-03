PM: Rise of the Ronin: Tipps von den Entwicklern für eure ersten Stunden (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Rise of the Ronin bietet für „Team Ninja“-Veteranen und -Neueinsteiger gleichermaßen ein ebenso ausgeklügeltes wie intuitives Kampfsystem im Setting der turbulenten Bakumatsu-Zeit Japans. Da das Spiel in weniger als einem Tag erscheint, habe ich mit dem Producer Yosuke Hayashi und dem Game Producer und Director Fumihiko Yasuda gesprochen. Die beiden haben uns ihre Tipps für Spieler gegeben, die sich morgen den Kriegern der Verborgenen Schneide anschließen wollen.

Rise of the Ronin erlaubt euch das Ausrüsten von einer Primärwaffen– Klingen, Faustwaffen und Speere– und einer Sekundärwaffen, die eine Kombination aus Revolvern, Shuriken, Bögen, Gewehren und mehr sein können. Zu Beginn steht euch für jede Primärwaffe nur ein Kampfstil zur Verfügung. Während ihr jedoch im Spiel voranschreitet, könnt ihr weitere Stile freischalten, wodurch sich euch völlig unterschiedliche Offensivmöglichkeiten eröffnen.

Aber nicht nur ihr nutzt Kampfstile – auch eure Gegner haben eigenen Stile, an die ihr eure Kampfstrategie anpassen müsst. Wenn ihr erkennt, welchen Kampfstil euer Gegner einsetzt, könnt ihr einen effektiven Konterstil wählen, um schneller die Oberhand zu erlangen. Ein dynamischer Wechsel des Stils je nach Lage ist der Schlüssel zum Erfolg im Kampf.

Neue Stile können erlernt werden, indem ihr in der Story voranschreitet, euch härteren Gegnern stellt oder die Bindungen zu bestimmten Charakteren und Fraktionen vertieft. Experimentiert etwas herum, um eine Kombination zu finden, die zu eurem Spielstil passt.

Der Konterfunke (aktiviert mit der Dreieck-Taste) ist zugleich Angriff und Parade. Mit dem richtigen Timing könnt ihr damit die meisten Kampffertigkeiten eurer Gegner abwehren– sogar die mörderischen Angriffe von Gegnern mit einer roten Aura. Der Konterfunke ist allerdings nicht euer einziges Mittel zur Verteidigung; wenn ihr zusätzlich blockt und ausweicht, könnt ihr damit eure Gegner auf Trab halten.

Manche Gegner gehen extrem aggressiv vor, andere hingegen warten auf die richtige Gelegenheit zum Angriff und einige springen sogar durch die Luft auf euch zu, um euch zu packen. Rechtzeitig zu erkennen und zu entscheiden, bei welchen Angriffen ihr am besten abwehrt, blockt oder ausweicht, kann den Unterschied zwischen Sieg und einem schnellen Tod ausmachen.

Rise of the Ronin bietet eine überaus tiefgründige Hauptgeschichte. Und in der offenen Welt findet ihr zudem noch reichlich Nebenmissionen, Charaktere, zu denen ihr Bindungen aufbauen könnt, Orte von Interesse… und sogar Katzen zum Streicheln. Indem ihr euch auf die Aufträge von Mönchen, gleichgesinnten Reisenden, Händlern und anderen Menschen einlasst, seht ihr nicht nur mehr von der wunderschönen Welt, sondern treibt auch den Fortschritt der RPG-Elemente voran, um euch so ein Repertoire zu erarbeiten, das zu eurem gewählten Spielstil passt. Es gibt wirklich jede Menge abseits der Hauptstory zu entdecken, das solltet ihr euch also auf keinen Fall entgehen lassen.

Die ersten Stunden von Rise of the Ronin führen euch nach Yokohama, eine Hafenstadt, die während der Bakumatsu-Zeit unter erheblichem Einfluss des Westens stand. Dadurch trefft ihr auf eine breite Palette an Charakteren, die alle ihre eigenen Vorstellungen für die Zukunft Japans haben. Ein Großteil der Geschichte dreht sich um dieses Aufeinandertreffen verschiedener Ansichten und so findet ihr euch inmitten von Gruppierungen, die für oder gegen das Shogunat kämpfen, und westlichen Streitkräften wieder.

Wie ihr eure Bindungen zu den Mitgliedern dieser Fraktionen aufbaut, ist ein Kernelement des Abenteuers und steuert ein Beziehungssystem, das beeinflusst, wie ihr das Spiel erlebt. Durch das Stärken eurer Bindungen zu bestimmten Personen schaltet ihr neue Fertigkeiten, Waffen und Gegenstände frei, auf die ihr sonst keinen Zugriff hättet. Die Wahl, welche Fraktion ihr unterstützt, hat nicht nur erheblichen Einfluss auf die Geschichte des Spiels, sondern auch auf den Ablauf wichtiger Story-Missionen und die Charaktere, denen ihr euch während eures Abenteuers anschließen könnt.

Ihr könnt außerdem eure Bindungen zu jedem Gebiet auf der Karte verbessern, indem ihr Unruhestifter aus dem Weg räumt, Botengänge für Einheimische erledigt und gefährliche Flüchtige fasst. Eine starke Gebietsbindung führt zu günstigeren Preisen bei Händlern und anderen Vorteilen.

Eure Entscheidungen beeinflussen, wie sich die Story in Rise of the Ronin entwickelt, und ihr werdet die Konsequenzen eurer Handlungen während eurer gesamten Zeit als Ronin spüren. Doch was wäre, wenn ihr euch anders entschieden hättet?

Sobald ihr die Stadt Edo erreicht, wird die Funktion „Testament der Seele“ freigeschaltet, durch die ihr bereits abgeschlossene Missionen erneut spielen und sehen könnt, was passiert wäre, wenn ihr einen anderen Weg eingeschlagen, andere Entscheidungen getroffen und so möglicherweise die zuvor erlebte Geschichte verändert hättet. Wenn ihr also vor einer Entscheidung steht, die euch wirklich schwerfällt, dann macht euch keine Sorgen – die Möglichkeit, andere Enden auszuprobieren, steht euch offen.

Rise of the Ronin bietet gleich zu Beginn drei verschiedene Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad:

Morgengrauen: Durch Features wie einen verbesserten Heileffekt von Gegenständen und reduzierten Ki-Verbrauch bei Angriffen ist dieser Modus perfekt für alle, die sich hauptsächlich für die Story und die Erkundung der Welt interessieren.

Abenddämmerung: Die Standardeinstellung, die den meisten Spielern eine ausgewogene Herausforderung bietet.

Zwielicht: Die härteste Herausforderung, die das Spiel zu bieten hat. Dieser Modus steigert den Schwierigkeitsgrad enorm, macht Gegner besonders aggressiv und Angriffe sogar noch tödlicher.

Der Schwierigkeitsgrad kann jederzeit in der Welt zurückgesetzt werden. Ihr könnt aber auch für besonders wichtige Momente in der Story den Schwierigkeitsgrad erhöhen oder verringern, während ihr auf eurer Mission seid. Achtet nur darauf, dass ihr für die Herausforderung gewappnet seid, wenn ihr beschließt, euch dem Zwielicht-Modus zu stellen!

Mit diesen Tipps solltet ihr gut auf die bevorstehende Reise vorbereitet sein, wenn Rise of the Ronin am 22. März für PS5 erscheint.