The Darkest Files: Paintbucket Games hat Kickstarter begonnen

Das Indie-Studio Paintbucket Games hat gestern eine Kickstarter-Kampagne für sein neuestes Projekt, The Darkest Files, gestartet. Das historische Ermittlungsspiel soll nach dem Zweiten Weltkrieg spielen und auf wahren Verbrechen beruhen. Es ist der geistige Nachfolger des vielfach preisgekrönten Spiels Through the Darkest of Times (im Test).

The Darkest Files wurde in seiner frühen Form beim Indie Cup Germany 2023 mit den Preisen "Most Promising Game" und "Most Anticipated Game" ausgezeichnet. Es lädt euch auf eine fesselnde Reise durch die frühen Jahre der Bundesrepublik ein und ist inspiriert von dem Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer im Vorfeld der Auschwitz-Prozesse. Ihr schlüpft in die Rolle der jungen Staatsanwältin Esther Katz, die entschlossen ist dafür zu sorgen, dass die dunkle Vergangenheit nicht die Zukunft bestimmt. Getreu dem folgenden Zitat von Fritz Bauer: "Nichts gehört der Vergangenheit an. Alles ist noch Gegenwart und kann wieder Zukunft werden."

Beim Berliner Indie-Studio arbeiten mittlerweile rund 15 Entwickler. Die Kickstarter-Kampagne soll vor allem dazu dienen, den Vorverkauf einzuleiten, der in eine Close-Beta-Phase übergeht, bevor das Spiel dann im Sommer 2024 erscheinen soll. Außerdem soll den Fans so die Möglichkeit gegeben werden, an der Entstehung des Spiels mitzuwirken und es zu optimieren.

Jörg Friedrich, Co-Founder von Paintbucket Games, äußerte sich anlässlich des Kickstarter-Starts wie folgt:

Wir glauben daran, Spiele zu entwickeln, die nicht nur unterhalten, sondern auch aufklären und zum Nachdenken anregen. Mit The Darkest Files wollen wir ein immersives Erlebnis bieten, das die Geschichte respektiert und die Spielenden in eine Geschichte einbezieht, die sich heute so dringend und relevant anfühlt wie eh und je. Die Kickstarter-Kampagne ist ein Aufruf an unsere Community, uns bei diesem ehrgeizigen Projekt zu unterstützen und auf dem Erbe von Through the Darkest of Times aufzubauen.

Weitere Infos und die Unterstützungsmöglichkeit findet ihr auf der Seite der Kickstarter-Kampagne.