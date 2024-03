Alpha Protocol: Lizenzprobleme gelöst // Auf GOG neu veröffentlicht

PC 360 PS3

Der Online-Shop GOG hat das innovative und einzigartige Spionage-RPG Alpha Protocol von Obsidian Entertainment heute in sein Sortiment aufgenommen. Das ist eine große Überraschung, war das kommerziell nicht erfolgreiche Spiel doch 2019 wegen der Lizenzrechte von einzelnen Musikstücken und auf Betreiben des Publishers Sega von Steam entfernt worden. Seitdem galt das Spiel als Abandonware, also als generell nicht mehr im Handel erhältliche Software, für die dann natürlich auch keine Patches für die Kompatibilität mit neuen Betriebssystemen und neuer Hardware erscheinen. In vielen Fällen kommt der Abandonware-Status durch eine unklare Rechtelage zustande, für Alpha Protocol lagen die Rechte allerdings seit einer Weile wieder bei dem Entwicklungsstudio.

In einem auch unten eingebundenen Video des Youtubers Raycevick werden einige Hintergründe der Neuveröffentlichung erklärt. Demnach dauerte der Prozess etwa anderthalb Jahre. Dabei seien recht früh die rechtlichen Probleme geklärt worden, und zwar der Shopseite zufolge so, dass die problematischen Musikstücke nun wieder enthalten sind. Danach hätten aber technische Problem das Release blockiert - was aus eigener Erfahrung bestätigt werden kann, die Steamversion von Alpha Protocol lief auf modernen Systemen seit einiger Zeit entweder gar nicht oder nicht stabil. Da aber der Quellcode verfügbar war, konnten die Entwickler die technischen Probleme lösen.

Alpha Protocol wird auf GOG derzeit mit einem Rabatt von 10 Prozent für 17,99 Euro angeboten. Wer von euch zweifelt, ob es das heute noch wert ist, kann sich den spoilerfreien GamersGlobal-Test von 2010 ansehen.