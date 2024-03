Marvel 1943 - Rise of Hydra für 2025 angekündigt

PC Xbox X PS5

Der Zweite Weltkrieg diente schon oft als Schauplatz in Videospielen. In Marvel 1943 - Rise of Hydra steuert ihr allerdings keine Panzer, sondern die Marvel-Helden Captain America und Black Panther. Dazu gesellen sich noch ein US-Soldat und eine wakandanische Spionin.

Marvel 1943 - Ryse of Hydra wird von Skydance New Media entwickelt, die seit 2019 Amy Hennig unter Vertrag haben. Diese war unter anderem die Produzentin des Playstation-3-Hits Uncharted 2, verließ Naughty Dog aber wegen künstlerischer Differenzen während der Entwicklung von Uncharted 4.

Auf einer State-of-Unreal-Keynote wurde nun ein erster Story-Trailer gezeigt, der unter der News eingebunden ist. Als Grafikgerüst soll die Unreal Engine in der Version 5.4 dienen. Spielerisch ist von einem storygetriebenen Action-Adventure die Rede. Ab 2025 werdet ihr euch voraussichtlich auf PC, Xbox Series X|S und Playstation 5 durchs besetzte Paris kämpfen dürfen.