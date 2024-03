Terra Invicta: Alieninvasions-Simulator kommt in den PC Game Pass

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der genregrenzen sprengende Alieninvasions-Simulator Terra Invicta (im Check) profitiert von einer erneuten Partnerschaft zwischen Publisher Hooded Horse und Microsoft. Ab dem 26. März könnt ihr die Science-Fiction-Grand-Strategy am PC auch über den Microsoft Store beziehen und euch auch ohne Zusatzkosten via PC Game Pass im Rahmen des "game preview"-Programms mit einer von sieben Fraktionen den Herausforderungen einer Alien-Invasion stellen. Den neuen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Der Entwickler Pavonis Interactive hatte sich zuvor mit den Long War mods für X-Com einen Namen gemacht.

Seit dem Check arbeitete Entwickler Pavonis Interactive übrigens fleißig an Updates, die unter anderem auch die KI, gerade in späteren Spielabschnitten, verbesserte. Seit dem Early-Access-Start 2022 hat Terra Invicta fast 200.000 Kopien an den Mann gebracht, die durchschnittliche Spieldauer liegt bei beachtlichen 60 Stunden pro Person.

Terra Invicta befindet sich mit der Aufnahme in den PC Game Pass in illustrer Gesellschaft. Mit Against the Storm (im Test, im User-Artikel, im Early-Access-Check, wir berichteten) und, vermutlich ab April, Manor Lords (wir berichteten) ist er der dritte Hooded Horse Titel, der gemeinsam mit Microsoft ins Abo-Schaufenster gestellt wird. Die unverbindliche Preisempfehlung von Terra Invicta liegt bei 39,99 Euro.