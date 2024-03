Zet Zillions: Singleplayer-Roguelike-Deck-Builder erscheint am 23. Mai

PC

Während des Kickoff Showcase der MIX am vergangenen Freitag kündigten Publisher Raw Fury und Entwickler OTA IMON Studios an, dass ihr kommender storybasierter Einzelspieler-Roguelike-Deck-Builder Zet Zillions am 23. Mai 2024 für PC über Steam veröffentlicht wird. Den neuen Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Vom 25. März bis 1. April könnt ihr im Rahmen des Steam Deckbuilders Fest eine aktualisierte Demo von Zet Zillions ausprobieren. Diese soll vor allem "Quality of Life"-Verbesserungen bieten, darunter Korrekturen an bestimmten Einstellungen und Karten, neue Hintergründe, Controller-Unterstützung und mehr

Zet Zillions ist ein storybasierter Roguelike-Deck-Builder, bei dem ihr mit der Foam Gun und dem Raumschiff Baby Violence durch Weltraumkarten navigiert und versucht, eine neue Heimat für die Menschheit zu finden. Ihr könnt mit dem Fusionssystem, das mehr als 100 Kombinationsmöglichkeiten bietet, jede Menge Chaos anrichten. Außerdem könnt ihr Planeten überbevölkern, indem ihr eure eigene Crew auf sie werft, und sie in die Luft jagen.

Beworbene Key Features: