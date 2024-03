Deutscher Computerspielpreis 2024: Die Liste der Nominierten steht fest

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jährlich grüßt der DCP: Am 18. April 2024 steht die neuerliche Verleihung des Deutschen Computerspielpreises an, bei dem wie im Vorjahr ingesamt Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro an hiesige Entwicklerstudios vergeben werden. Die Gala moderieren einmal mehr Katrin Bauerfeind und Uke Bosse.

Atlas Fallen, Fall of Porcupine und Everspace 2 gehen für den Preis als Bestes Deutsches Spiel ins Rennen, die beiden letztgenannten vereinen auch die meisten Nominierungen auf sich: In je vier Kategorien könnten sie einen Preis erhalten. Danach folgt der psychologische Weltkriegs-Horror Ad Infinitum mit drei Nominierungen, darunter als Bestes Debüt. Wer in der Kategorie Spielerin/Spieler des Jahres gewinnt, wird dabei nicht von der Jury entschieden, sondern bis zum 11. April 2024 per Online-Abstimmung.

Alle Nominierten im Überblick:

Bestes Deutsches Spiel

Atlas Fallen (Deck 13 Interactive/ Focus Entertainment)

(Deck 13 Interactive/ Focus Entertainment) Everspace 2 (Rockfish Games)

(Rockfish Games) Fall of Porcupine (Critical Rabbit/Assemble Entertainment)

Bestes Familienspiel

CubeQuest - A QB Game (Stephan Göbel)

(Stephan Göbel) Scott Whiskers in: the Search for Mr. Fumbleclaw (Fancy Factory)

(Fancy Factory) Spells & Secrets (Alchemist Interactive/rokaplay)

Nachwuchspreis – Bestes Debüt

Ad Infinitum (Hekate/Nacon)

(Hekate/Nacon) Fall of Porcupine (Critical Rabbit/Assemble Entertainment)

(Critical Rabbit/Assemble Entertainment) Lose CTRL (Play From Your Heart)

Nachwuchspreis – Bester Prototyp

Bloodletter (Katharina “Mikey” Müller, David Cafisso, Marvin Braun, Alica Schneider/Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)

(Katharina “Mikey” Müller, David Cafisso, Marvin Braun, Alica Schneider/Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) EcoGnomix (Lars Hinnerk Grevsmühl, Lars Eble, Bahy Nguyen, Marcel Zurawka, Alec Shae)

(Lars Hinnerk Grevsmühl, Lars Eble, Bahy Nguyen, Marcel Zurawka, Alec Shae) Footgun - Underground (Eduard Dobermann, Theo Lohmüller, Georg Nimke, Robert Pistea, Lukas Salewsky)

(Eduard Dobermann, Theo Lohmüller, Georg Nimke, Robert Pistea, Lukas Salewsky) Misgiven (Anca-Stefania Tutescu, Jan Barow, Julian Heinken)

(Anca-Stefania Tutescu, Jan Barow, Julian Heinken) Replicore (Sarah Inés Roeder, Rody Nawezi, Leonhard Gläser, Maximilian Götz/ HAW Hamburg)

Beste Innovation und Technologie

Everspace 2 (Rockfish Games)

(Rockfish Games) Marble Maze (Fox-Assembly)

(Fox-Assembly) Railway Empire 2 (Gaming Minds Studios/Kalypso Media Group)

Bestes Serious Game

Duru - Über Mulle und Depressionen (Twisted Ramble Games)

(Twisted Ramble Games) Friedrich Ebert - Der Weg zur Demokratie (Playing History/Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte)

(Playing History/Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte) Natur? Politisch. (Tiny Crocodile Studios/Europäische Akademie Berlin)

Bestes Audiodesign

Ad Infinitum (Hekate/Nacon)

(Hekate/Nacon) Everspace 2 (Rockfish Games)

(Rockfish Games) Fall of Porcupine (Critical Rabbit/Assemble Entertainment)

Bestes Gamedesign

Everspace 2 (Rockfish Games)

(Rockfish Games) Lose CTRL (Play From Your Heart)

(Play From Your Heart) Tiny Thor (Asylum Square/Gameforge)

Bestes Grafikdesign

Atlas Fallen (Deck 13 Interactive/Focus Entertainment)

(Deck 13 Interactive/Focus Entertainment) Reveil (Pixelsplit/DAEDALIC Entertainment)

(Pixelsplit/DAEDALIC Entertainment) The Bear - A Story from the World of Gra (Mucks! Games)

Bestes Mobiles Spiel

Cat Rescue Story (Tivola Games)

(Tivola Games) Götz (Sleepy Seed)

(Sleepy Seed) Royal Revolt - A Trader’s Tale (Upright Games)

Beste Story

Ad Infinitum (Hekate/Nacon)

(Hekate/Nacon) Fall of Porcupine (Critical Rabbit/Assemble Entertainment)

(Critical Rabbit/Assemble Entertainment) The Bear – A Story from the World of Gra (Mucks! Games)

Studio des Jahres

Aesir Interactive

Pixel Maniacs

Playing History

Spielerin/Spieler des Jahres (undotiert)

Anormaldisaster

Fabian Siegismund

Franziska Bülow

Just Becci

Maurice Weber

Bestes Internationales Spiel (undotiert)