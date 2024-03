PM: Sonny Lee kommt im kostenfreien DLC ab dem 4. April zu Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Lee-Familie ist wieder einmal vereint, um die Straßen vom Verbrechen zu befreien: Billy und Jimmy Lees Cousin, Sonny Lee, kommt am 4. April zu Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons. Als eher unkonventioneller Kämpfer schlägt Sonny seine Gegner mit einer Reihe von Hieben und Tritten zusammen, um zu beweisen, dass er genauso mächtig wie seine Cousins ist.

Sony Lee tauchte zum ersten Mal in Double Dragon 3: The Rosetta Stone auf und kommt jetzt zu Double Dragon Gaiden als ein Teil des kostenlosen Sacred Reunion DLCs, das für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen wird. Sonny ist der faule, distanzierte Cousin der Lee-Brüder, aber genau wie Billy und Jimmy hat er die Kunst des Sōsetsuken schon von Kindesbeinen an gelernt. Sonny fällt es allerdings nicht leicht, mitzuhalten. Er versucht, der uralten Technik einen eigenen Spin zu geben und wandert nun durch die Straßen, um seine neuen Moves auszutesten.

Neben Sonny kommen im Sacred Reunion DLC auch der geheime Assassine Ranzou und ein weiterer, geheimnisvoller Kämpfer hinzu. Ranzou ist ein mysteriöser junger Ninja aus einer geheimen Organisation, die auch als The Secret Society of Ninjas bekannt ist. Er interessiert sich eigentlich nicht für das Schicksal New Yorks, aber wurde von der Organisation geschickt, um seine Fähigkeiten zu testen. Mit den neuen Charakteren kommen durch das Sacred Reunion DLC auch ein Survival-, ein Versus- und ein Online-Co-Op-Modus.

Als Kämpfer zeichnet sich Sonny als ein offensiver, angriffslustiger Krieger (Rushdown-Charakter) aus. Er führt einen Aktionsangriff ähnlich wie ein schnelles Breakdance-Manöver aus, für das er eine kurze Distanz überwindet und dabei Bedrohungen von allen Seiten abdeckt. Obwohl er im Sōsetsuken verwurzelt ist, wollten wir sicherstellen, dass Sonny als eigener Charakter erkennbar ist. Deswegen spielt man ihn auch anders als Billy oder Jim, mit eher ausgefalleneren Moves. Seine Rolle als Außenseiter der Familie beeinflusst seinen Kampfstil deutlich, weswegen man eine Mischung aus Angeberei und nicht-traditionellen Positionen erkennen kann. Sonnys einzigartige Herangehensweise an den Kampf reflektiert seine Individualität innerhalb der Familiendynamik. So geben wir ihm mehr Tiefe und Persönlichkeit, was ihn im Spiel heller leuchten lässt.

Darüber hinaus hat uns unser Einsatz für einen eigenen Kampfstil für jeden Charakter auch die Möglichkeit gegeben, für Sonny unkonventionelle Techniken zu erforschen und zu implementieren. Diese Betonung der Einzigartigkeit garantierte uns die Flexibilität, Sonnys unverwechselbaren Kampfstil voll zu entwickeln und die Gesamterfahrung des Spiels zu verbessern.

Schnelle Angriffe, Ausweichmanöver und unerwartete Bewegungen sind die Markenzeichen von Sonnys Angriffen. Dazu gehört auch ein besonderer Move namens “Feigning Dragon”, bei dem Sonny vortäuscht, rückwärts zu fallen und dabei Gegner mit einer Reihe von Schlägen und Tritten weit wegstößt. Dieser sehr schnelle Luftangriff kann sehr gut genutzt werden, um aus unterschiedlichen Richtungen viel Schaden zuzufügen. Er eignet sich sehr gut als Ende einer Kombo, aber die Bewegung macht Sonny angreifbar in der Landung.

Ein anderer besonderer Move ist Sonnys Dragon Regret, bei dem er schnell viele Schläge austeilen kann. Wenn ihr diesen Move aktiviert, kann sich Sonny grundsätzlich über den Bildschirm bewegen, während er angreift – aber wenn ihr den Angriff in die andere Richtung bewegt, wenn der Move endet, könnt ihr einen finalen Schlag auch aus der entgegengesetzten Richtung anbringen. Dragon’s Regret ist ein toller Kombinationsstarter und kann sonst gut eine erweitern.

Der letzte Move, den wir uns ansehen werden, ist Sleeping Dragon: Bei diesem schnellen Sprungtritt folgt ein Elbow Drop, um nahestehende Gegner niederzuschlagen. Sleeping Dragon überwindet viel Strecke und kann als ein Anti-Luft-Angriff oder Kombo-Erweiterung eingesetzt werden.

Feiert mit den Lee-Jungen ihre Vereinigung, wenn am 4. April das Sacred Reunion DLC für PlayStation 5 und PlayStation 4 als kostenloses Update für Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons erscheint.