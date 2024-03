Cities - Skylines 2: Mod-Werkzeuge (Beta) und erstes Asset Pack kommen bald

PC Xbox X PS5

Colossal Order und Paradox haben bald neue Inhalte für Cities Skylines 2 (im Test) parat: Am 25. März 2024 wird es einen Doppelschlag geben. Dann gehen zum einen Modding-Tools für die Städtebausimulation in der Beta-Version an den Start. Wie zuvor angekündigt wird dabei nicht einfach der Steam-Workshop integriert, sondern der Publisher setzt auf die eigene Plattform Paradox Mods.

Am selben Tag erscheint das erste Asset Pack Beach Properties. Der DLC bietet zum Preis von 4,99 Euro einen neuen Ingame-Radiosender, vier neue Bäume, sechs neue Signature-Gebäude und zweimal zehn neue Typen an dreigeschossigen Gebäuden – einmal für amerikanische und einmal für europäische Städte. Beach Properties ist Teil vom Waterfronts-Erweiterungspass (der in der Ultimate Edition enthalten ist).

Cities - Syklines 2 launchte im vergangenen Jahr in einer technisch unausgereiften Form und mit anderen Fehlern und Mängeln, die für jede Menge Unmut in der Community sorgten. Auch die Rezensionen aus jüngerer Zeit auf Steam sind zum Erscheinen dieser News in der Mehrheit negativ.