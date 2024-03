Mit Toni Schwaiger

Teaser Mit Gast-Star Toni Schwaiger lassen Jörg und Heinrich die Multimedia-Leserbriefe Revue passieren. Dazu gibt es die Zeitreise 10 und 20 und Jahre zurück. Patreons hören dazu ein PC-Player Bonussegment.

Auf dem CD-ROM war noch Platz, also ging es im März 1994 los mit den heiteren Videos zu Spielethemen. Zum 30. Geburtstag der Multimedia-Leserbriefe begrüßen wir Toni Schwaiger, der jahrelang die Bewegtbildbeiträge aus Poing inszenierte und danach auch mit Raumschiff GameStar abhob. Welche Sketche und Parodien sind unvergessen, wie lief damals die Videoproduktion ab? Das Blättern wird bei der Zeitschriften-Zeitreise aber nicht vergessen, dabei stoßen wir zum Beispiel auf ein beseeltes Action-Rollenspiel (2014) und wackere Hubschrauberpiloten (2004). Im Bonus-Segment für Patreon-Unterstützer gibt es eine 1994-Zugabe mit der 30 Jahre alten PC Player, in der das erste The Elder Scrolls-Spiel getestet wurde. Zu Beginn der Sendung stehen aber erst einmal aktuelle Meldungen, Spielberichte und Hörerfragen im Mittelpunkt.

Unterstützt die Spieleveteranen und hört das volle Programm:

https://www.patreon.com/spieleveteranen

Der Spieleveteranen-Pocast 12-2024 (#359) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteran Toni Schwaiger hat in der kostenlosen Fassung für alle eine Laufzeit von 1:56:14 Minuten.

0:00:15 News & Smalltalk

0:03:10 Gemischte News: Der nächste Mario-Film hat einen Termin, Resident Evil knackt die 150-Millionen-Grenze, EA-Oldies kehren auf Steam zurück, zwei Schwestern erobern den Plus/4.

0:13:00 Was haben wir zuletzt gespielt? Contra - Operation Galuga , Unicorn Overlord , Princess Peach - Showtime (Demo).

, , (Demo). 0:32:56 Hörerpost von N0Remors3.

0:38:37 Zeitschriften-Zeitreise: März 2014, 2004, 1994

0:38:43 Ende März 1994 erschien die erste Episode der »Multimedia-Leserbriefe« auf der CD-ROM von CD-Player 2. Wir begrüßen Gastveteran Toni Schwaiger, um uns an bescheidene 240×180-Pixel-Anfänge, denkwürdige Episoden und dramatische Dreharbeiten zu erinnern.

1:28:47 GameStar 4/2004, u.a. mit Splinter Cell 2 und Battlefield Vietnam .

und . 1:39:24 GamersGlobal im März 2014, u.a. mit Diablo 3: Reaper of Souls, Titanfall und Dark Souls 2.