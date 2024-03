Dungeon Drafters für Konsolen erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Linux

Vor zwei Tagen ist Dungeon Drafters von Manalith Studios und Dangen Entertainment für PlayStation 4 und 5, Xbox One und XSeries sowie für Nintendo Switch erschienen. Zuvor war das rundenbasierte Pixel-Action-RPG mit Roguelike-Elementen lediglich für PC verfügbar. Erschienen ist es ursprünglich Ende April letzten Jahres und konnte mit seinem knuddeligen Look, seinen fordernden Rundenkämpfen, seiner gridbasierten Dungeon-Crawler-Steuerung, seinem hitverdächtigen Soundtrack und seinen magischen Kartendecks sowohl Kritiker als auch zahlreiche Spieler begeistern.

Als eine(r) von sechs sehr unterschiedlichen Charakteren bereist ihr eine bunte Fantasywelt, die mal wieder genretypisch von einer bösen Macht bedroht wird. In zahlreichen Dungeons könnt ihr eure ganz eigenen Fähigkeiten anhand individueller Kartendecks, die eure Magie repräsentieren, einsetzen, um diverse Gegner zu besiegen, Schätze zu heben und die Levelarchitektur zu verändern.

Zurück in der Stadt erwarten euch weitere Abenteurer, die in Form von NPCs euch Quests auftragen, neue Karten verkaufen oder einfach nur ein Schwätzchen halten. Ich könnt versuchen, an ganz seltene Karten zu gelangen, lang vergessene Geheimnisse in uralten Ruinen zu finden und vielleicht sogar das sagenumwobene Zauberkartendeck zusammenzustellen, dass die Welt vor dem Bösen retten kann. Den Konsolen-Launchtrailer mit zwei Minuten Länge könnt ihr euch gleich im Anschluss anschauen.