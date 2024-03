Hearts of Iron 4 integriert drei Erweiterungen ins Grundspiel

PC Linux MacOS

Hearts of Iron 4 soll zukünftig immer mit drei Erweiterungen gekoppelt sein, hat Entwickler Paradox Development Studio bekanntgegeben. Und zwar sollen ab dem 21. März die drei Erweiterungen, die bisher als Teil der Hearts of Iron 4 - Starter Edition verkauft wurden, integriert werden: Together for Victory, Death or Dishonor und Waking the Tiger. Sie sind auch jetzt schon in Steam um 100 Prozent reduziert und der Preis der Starter-Edition ist via einem Rabatt dem Preis des Grundspiels angeglichen worden.

Diese Erweiterungen veränderten Spielemechaniken und bauten ihre jeweiligen Länderschwerpunkte aus. So war Together for Victory auf das britische Imperium fokussiert, lieferte beim Spiel mit einem der britischen Länder neue Ereignisse und Entwicklungsmöglichkeiten. Death or Dishonor erweiterte den Konflikt zwischen Nazideutschland und der Sowjetunion, während Waking the Tiger den Krieg im asiatischen Raum weiter ausbaute.

Der Entwickler nennt als Grund für diesen Schritt eine einfachere Weiterentwicklung, wenn die enthaltenen Spielmechaniken bei allen Spielern vorausgesetzt werden können. Zudem seien die gelieferten Inhalte heute teilweise nicht mehr passend zur späteren Entwicklung des Spiels, wobei nicht klar gesagt wurde, ob die Inhalte entsprechend angepasst werden sollen oder es darum geht, für sie nicht mehr Geld als angemessen zu verlangen.

Die Integration dürfte das Spielerlebnis näher an das im Spiele-Check beschriebene rücken, der 2020 das Spiel mit fünf DLCs prüfte. Wobei Hearts of Iron 4 seit Release auch durch kostenlose Patches verändert wurde, die Paradox bisher regelmäßig neben den kostenpflichtigen DLCs veröffentlichte. Im Spiele-Check von Arms Against Tyranny als Beispiel wurden Auswirkungen von Patch 1.13 beschrieben.

Während kostenlose Erweiterungen für neue Spieler sicher gern gesehen werden, gibt es für Besitzer der Erweiterungen einen Makel: Sie erhalten keinerlei Entschädigung für ihren nun wertlosen Kauf. Einzig bleibt ihnen erspart, dass alte Spielstände ab dem 21. März unbrauchbar werden, wurde bisher ohne die drei Erweiterungen gespielt. Auch deswegen seien die Erweiterungen jetzt schon umsonst verfügbar, damit zumindest neue Spielstände nach dem Wechsel einfacher weitergeführt werden können