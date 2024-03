PM: Fangt heute mit eurer Early Access-Reise in MLB The Show 24 an (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Early Access für MLB The Show 24 beginnt heute, am 15. März, und das ist eure Chance, der Konkurrenz in diesem Jahr einen Schritt voraus zu sein. Mit brandneuen Programmen, Events, Paketen und Spielergegenständen fehlt es nicht an Inhalten, um die Vorsaison ereignisreich zu gestalten. Es gibt so viel zu tun, bevor MLB The Show 24 am 19. März vollständig veröffentlicht wir: Lasst uns also einen Blick auf einige der wichtigsten Inhalte werfen, die euch während des Early Access zur Verfügung stehen.

(Early Access ist weltweit für alle verfügbar, die die MVP, Digital Deluxe oder Negro Leagues Editionen kaufen.)

Seht euch die neuesten Features und alles, was MLB The Show 24 betrifft, noch heute an:

Womit sollten man bei Diamond Dynasty beginnen? Im passend benannten Starter-Programm erkundet ihr die Inhalte von Diamond Dynasty durch Momente, Multiplayer- und Einzelspieler-Missionen, Sammlungen, Tauschaktionen und einen Showdown, bei dem ihr den Veteranen Rafael Palmeiro und den All-Star Sandy Alcantara in euer Team aufnehmen könnt. Als Nächstes könnt ihr am Spring Breakout-Programm teilnehmen, um das Spring Breakout-Ereignis der MLB mit einigen der besten und vielversprechendsten Talente des Baseballs zu feiern. Die Spring Breakout-Spieler der Serie Dylan Crews und Colson Montgomery haben ein OVR von 89, die Spieler Jacob Misiorowski und James Wood ein OVR von 87 und die Spieler Kyle Manzardo, Termarr Johnson und Harry Ford ein OVR von 85. Danach solltet ihr euch unbedingt “Team Affinity Season 1: Chapter 1” ansehen, um Momente, Einzel- und Multiplayer*-Missionen, 3 zugehörige Conquest Maps sowie einen Showdown zu spielen und Tauschaktionen abzuschließen, um Fortschritte bei 30 neuen Bossen mit 89 OVR (1 pro Team, 5 pro Division) zu erzielen.

“Team Affinity Season 1: Chapter 1 Mini Seasons” ist eine großartige Gelegenheit, um Pakete und Team Affinity-Gutscheine durch Missionen zu verdienen. Holt euch einen Team Affinity-Gutschein, mit dem ihr in “Team Affinity Saison 1: Chapter 1” für jeden 5. Sieg und für jede Stufe der Playoffs, die ihr erreicht, weiterkommt.

Stellt euch dem “Welcome to the Show”-Event mit Spielern aus der neuen MLB The Show 24-Kartenserie, einschließlich Spielern aus “Live Series”, “Captain Series” und der “Team Affinity Season 1: Chapter 1”-Serie, um euch Hyper Grayson Rodriguez mit OVR von 85 nach 5 Siegen und Standout Anthony Rendon mit OVR von 90 nach 20 Siegen zu sichern.

In “Mini Seasons Classic” stellt ihr eine Gruppe von Spielergegenständen aus Kartenserien zusammen, die neu in MLB The Show 24 sind, und spielt dann 28 reguläre Saisonspiele mit 3 Innings gegen Teams der fiktiven Global Baseball League. Schließt Ziele ab, um Prämien wie exklusive Pakete und Helden der 2. Spielhälfte wie Salvador Perez mit einem OVR von 88 für den Gewinn der Mini Seasons Championship zu erhalten.

Spielt Solo, Koop mit Freunden oder eine Mischung aus beidem, um Programmfortschritte im Ranked 1-Programm zu machen. Erklimmt außerdem die Bestenlisten, um XP, Stubs und Pakete zu verdienen, darunter Pennant Race-, Division Series-, Wild Card- und Championship Series-Pakete mit einer Reihe von Angeboten fantastischer Spielergegenstände, die ihr eurer Diamond Dynasty-Aufstellung** hinzufügen können.

Stellt aus einem ausgewogenen Kartenpool ein 26-Spieler-Team zusammen und heimst dann Siege gegen Online-Gegner ein, während ihr in Battle Royale 1 das Ausscheiden (2 Niederlagen) vermeidet, um Prämien zu erhalten.

Zusätzlich zu all diesen fantastischen Inhalten, bei denen ihr für eure Bemühungen Prämien, einschließlich Spielergegenstände, erhaltet, solltet ihr euch unbedingt den The Show Shop ansehen. Hier erhaltet ihr nämlich zwei kostenlose Pakete, die euch den Einstieg in MLB The Show 24 erleichtern, ebenso wie eine Vielzahl zusätzlicher Pakete mit einigen eurer Lieblingsspieler.

Hier erfahrt ihr mehr über die neuen Möglichkeiten in Diamond Dynasty***. Weitere Gameplay-Updates gibt es hier.

Alle eure Lieblings-Legends-Spieler und einige neue sind zurück in MLB The Show 24. Mit einer Auswahl von über 190 Legenden könnt ihr Legenden aus Vergangenheit und Gegenwart zu eurem Kader hinzufügen und ein Team aus den Besten zusammenstellen, die die Liga zu bieten hat. Entdeckt historische Legends**** wie Henry “Hank” Aaron, Satchel Paige und Toni Stone bis hin zu modernen Legends wie Johan Santana, Andrew Miller und Brain Dozier. Wer schafft es in euren Kader?

Für die neuesten Updates zu MLB The Show besucht unbedingt TheShow.com, abonniert den Scouting Report und folgt unseren Accounts auf X, Facebook und Instagram. Weitere detaillierte Informationen zu MLB The Show 24 findet ihr im FAQ.

