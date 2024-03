Das Studio hinter Disney Dreamlight Valley kündigt D&D-Versoftung an

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Der Entwickler Gameloft, vor allem bekannt für die Lizenz-Lebenssimulation Disney Dreamlight Valley (im Check), hat ein neues Spiele-Projekt im Dungeons & Dragons-Universum angekündigt.

Der Hauptsitz von Gameloft liegt in Frankreich und besitzt rund ein Dutzend Studios rund um die Welt. Der neue Titel, der für PC und Konsolen erscheinen wird, entsteht bei Gameloft Montreal. Das Spiel wird wie die Baldur's Gate-Spiele in den Forgotten Realms von Dungeons & Dragons angesiedelt sein und auf kooperatives Gameplay setzen, das die Genre Lebenssimulation, Survival und Action-RPG verschmelzen soll.

Wie oft (gerade bei Lizenztiteln) erfolgt die Ankündigung sehr früh. Das dient oft auch der Anwerbung von Entwicklerinnen und Entwicklern für das Projekt – angesichts der vielen Entlassungen bei vorrangig westlichen Studios in den vergangenen Monaten eine schöne Abwechslung (wobei es 2024 auch schon Entlassungen bei Gameloft gab). Dadurch gibt es aber vom noch namenlosen Spiel bisher nur ein lauschiges Artwork zu sehen, auf dem deine Rollenspiel-Party am Lagerfeuer in die Ferne blickt.