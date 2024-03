Rimworld: Erweiterung Anomaly und Update 1.5 angekündigt

PC Linux MacOS

Ludeon Studios hat mit Anomaly die nach Royalty (im Check), Ideology (im Check) und Biotech (im Check) vierte Erweiterung für ihren SF-Kolonie-Simulator Rimworld (im Check) angekündigt. Der Release ist schon in einem Monat. Bis dahin werdet ihr mit Devblogs versorgt. Zeitgleich soll das umfangreiche Update 1.5 erscheinen, an dem über 18 Monate gearbeitet wurde – das Changelog umfasst 18 Seiten.

Anomaly beginnt, wenn eure Kolonisten zufällig eine verrückte Superintelligenz provozieren. Ab diesem Moment ist nichts mehr, wie es war, und ihr seht euch einer Fülle von Gefahren von Monstern und Mysteries über Parasiten ausgesetzt. Inspirationen sind Klassiker wie Cabin in the Woods, The Thing, Cthulhu oder auch Hellraiser. Es soll nicht nur um Kämpfe, sondern auch Rätzel und Gedankenkontrolle gehen und ihr sollt letztlich eine eigene Horror-Story erleben. Dafür gibt es eine Vielzahl Szenarien wie die Besessenheit für einen goldenen Würfel oder einen Leichnam, der eure Kolonie heimsucht. Im Kamöf gegen neue Gegner sollen euch auch neue Waffen wie Flammenwerfer helfen oder IED, mit denen ihr Tote zum Leben erwecken könnt. Die ganzen Monster könnt ihr natürlich untersuchen und ausschlachen.

Dazu gibt es noch makabre Kultisten, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst. Wenn ihr sie nicht rechtzeitig besiegt, beschwören sie blutige Monster oder entführen eure Kolonisten. Schließlich gibt es auch noch ein neues Endgame, in dem die ganze Welt im nichts verschwinden kann.

Studiogründer Tynan Sylvester erklärt seine Motivation hinter Anomaly unter anderem damit, dass er beim Spieler neue Emotionen und Erlebnisse bieten möchte und dass es nicht viele Spiele gibt, die Management mit Horror mischen. Außerdem gefiel ihm das Monsterlabor in Cabin in the Woods. Es war ihm außerdem wichtig, dass Anomaly nicht einzelne Events bietet, sondern ganze Handlungsbögen.

Zum umfangreichen Update 1.5 gehören unter anderem Bücher und passende Regale, Sofas, neue Türen und Lampen (ja, auch Wandlampen!), Performance-Verbesserungen und die Fähigkeit niedergeschossener Figuren, noch zu krabbeln. Es gibt außerdem neue Besessenheiten, Mechanoids aus dem Wasser, den Verfall von Organen, den Befehl, Mineralien eines Typs in einem ganzen Gebiet abzubauen oder auch einen ganzen Raum zu säubern, eine Suchfunktion, die Option, dass nach dem Gameover neue Kolonisten ankommen, eine Suchvunktion, optische Unterschiede von Kleidung, die von toten Getragen wurde oder auch UI-Verbesserungen.