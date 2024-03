PM: Neuer Trailer zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PC, Konsole) erscheint heute (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Neuer Trailer zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PC, Konsole) erscheint heute

– Rabbit & Bear’s mit Spannung erwartetes JRPG zeigt atemberaubendes neues Gameplay –

Calabasas, 14. März 2024 – 505 Games und Rabbit & Bear Studios enthüllen heute gemeinsam den brandneuen Trailer zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Mit einer Fülle an neuer Action, Charakteren und atemberaubenden Kämpfen zeigt der Trailer alles, worauf sich die Fans bei der Veröffentlichung am 23. April freuen können.

Den Trailer ansehen:

Eiyuden Chronicle bietet ein ausgeklügeltes Kampfsystem mit sechs Charakteren, akribisch gestaltete 2D-Sprites und 3D-Hintergründe, über 100 spielbare Charaktere und ein fesselndes Gameplay, das den Spielern und Spielerinnen eine moderne Interpretation klassischer JRPGs bietet. Hundred Heroes wurde von den legendären Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) und Junko Kawano (Suikoden I & IV) erdacht.

Das Kickstarter-Spiel Nr. 1 des Jahres 2020 wird auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam, den Epic Games Store und GOG veröffentlicht. Auf der offiziellen Website von Eiyuden Chronicle gibt es weitere Infos – das gilt natürlich auch für die Kanäle von Eiyuden Chronicle auf Discord, Facebook, Twitter und Instagram.

Über 505 Games

505 Games, eine Tochtergesellschaft von Digital Bros., ist ein weltweit tätiger Publisher, der sich darauf konzentriert, eine breite Auswahl an Videospielen für Spieler und Spielerinnen jeden Alters und jeder Spielstärke anzubieten. 505 Games veröffentlicht und vertreibt Premium- und Free-to-Play-Spiele für Konsolen, PC und mobile Geräte. Zu den Publishing-Highlights gehören DEATH STRANDING (PC), Control, Assetto Corsa Competizione, Ghostrunner, Gems of War, Journey to the Savage Planet, Bloodstained: Ritual of the Night, und Brothers: A Tale of Two Sons. 505 Games hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Australien, China und Japan.

Über Rabbit & Bear

Rabbit & Bear ist ein Spieleentwicklungsstudio mit Sitz in Tokio, Japan, das von den legendären Spielemachern Yoshitaka Murayama und Junko Kawano gegründet wurde. Das Unternehmen existiert seit 2020 und hat sich auf die Entwicklung von Original-IPs im Animations-/Fantasy-RPG-Genre spezialisiert. Die Gründungsmitglieder sind vor allem mit der äußerst erfolgreichen Suikoden-Reihe verbunden. Eiyuden Chronicles ist der erste von vielen Titeln, die von diesem Studio erwartet werden.