Valheim: Patch mit Verbesserungen und Vorbereitungen auf neue Inhalte

PC XOne Xbox X Linux MacOS

Nach drei Monaten ist es für Valheim wieder so weit: Entwickler Iron Gate veröffentlicht einen Patch für den mittlerweile drei Jahre alten Survival-Titel. Wer gehofft hat, sich bald in neue Abenteuer stürzen zu können, der muss sich noch ein wenig gedulden. Der Patch 0.217.43 enthält vor allem Bugfixes und Optimierungen, etwa ein Upgrade der verwendeten Unity-Engine. Enttäuscht müsst ihr trotzdem nicht sein, denn dieser Patch beinhaltet auch Vorbereitungen auf das umfangreiche Inhalts-Update mit dem Titel Ashlands, welches noch in der ersten Jahreshälfte erscheinen soll. Wer von euch mit dem neuen Patch spielen möchte, kann ihn entweder im Rahmen der öffentlichen Testphase ausprobieren oder auf die offizielle Veröffentlichung innerhalb der nächsten Tage warten.