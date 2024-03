Terra Memoria: Rundentaktik-Pixel-RPG erscheint am 27. März

PC Switch Xbox X PS5

Von der letztjährigen gamescom haben wir über Terra Memoria zuletzt berichtet. Das von Entwickler La Moutarde und Publisher Dear Villagers produzierte Rundentaktik-Gruppen-Rollenspiel im schönen 2D/3D Pixellook sollte ursprünglich noch in 2023 erscheinen, hat mit dem 27. März 2024 nun aber ein endgültiges Releasedatum erhalten. Dazu gab es natürlich auch einen entsprechend neuen Gameplay-Trailer, den ihr am Ende dieser News anschauen könnt.

Dieser bietet euch einen Einblick in die hübsch gestaltete Spielwelt in 3D, in der ihr mit eurer Party von 2D-Pixelfiguren umherstreifen, das Land erkunden, Geheimnisse entdecken, Gerichte kochen, Ausrüstung craften, viel Magie wirken und zahlreiche Rundentaktik-Kämpfe bestreiten könnt. Das Spiel soll für PlayStation 5, XBox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen. Die Steamversion wird zum Release bereits für das Steam Deck optimiert sein. Eine Demo ist auf Steam auch noch verfügbar, falls ihr euch das Spiel schon mal im Vorfeld anschauen möchtet.