Topspin 2K25 erscheint am 26. April

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Während sich die Stars der ATP- und WTA-Tennisverbände gerade im sonnigen Indian Wells duellieren, hat 2K den Veröffentlichungstermin zu Topspin 2K25 bekannt gegeben und einen neuen Trailer veröffentlicht. Am 26. April soll das Spiel für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Insgesamt könnt ihr aus 24 Spielern und Spielerinnen wählen. Dazu zählen aktuelle Stars wie Carlos Alcaraz und Iga Swiatek, aber auch Legenden wie Roger Federer und Steffi Graf. Ihr könnt aber auch mit einem selbst erstellen Spieler im Karrieremodus die vier offiziell lizenzierten Grand-Slam-Turniere spielen und hoffentlich gewinnen. Um die komplexe Steuerung zu beherrschen, dürft ihr Euch in der Topspin-Akademie von niemand geringerem als der Tennisikone John McEnroe über den Platz scheuchen lassen.

Topspin 2K25 wird als Standard Edition, Deluxe Edition und Grand Slam Edition erscheinen, letztere aber nur digital. In einem Vorschauvideo von IGN, das in den Quellen verlinkt ist, wird die Präsentation kritisiert, aber das Gameplay gelobt. Abzuwarten bleibt, inwiefern die Mikrotransaktionen den Karrieremodus beeinflussen werden. So gibt es für Käufer der Deluxe Editon 1700 VC, was wahrscheinlich die virtuelle Währung des Spiels darstellt.