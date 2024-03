PM: PlayStation Plus-Spielekatalog für März: Marvel’s Midnight Suns, Resident Evil 3, Mystic Pillars: Remastered und vieles mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Spielekatalog für PlayStation Plus hält im März haarsträubenden Horror und übernatürliche Superhelden-Action für euch bereit. Entkommt in Resident Evil 3 der von Zombies belagerten Raccoon City oder begebt euch in Midnight Suns gemeinsam auf die dunklere Seite des Marvel Universums. Neben diesen Neuveröffentlichungen erwarten euch noch mehr Spiele im Spielekatalog, die alle ab Dienstag, 19. März verfügbar sind.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

In NBA 2K24 könnt ihr eure Lieblingsteams der NBA und WNBA spielen, komplett mit aktuellen Spielerlisten und legendären historischen Teams.

Präsentiert euer umfangreiches Repertoire an Moves mit überarbeiteter Innenverteidigung und Dribbelkombo-Steuerung für noch lohnendere, skillbasierte Action und Effektivität. Schnappt euch euer Team und profitiert von jeder Menge authentischer Action in verschiedensten Modi, darunter Meine KARRIERE mit grenzenlosen personalisierten Mein-SPIELER-Optionen. In Mein TEAM sammelt ihr eine beeindruckende Reihe von Legenden und stellt euer perfektes Team zusammen.

Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

Kämpft in diesem spannenden taktischen RPG an der Seite erfahrener Superhelden und übernatürlicher Krieger. Marvel’s Midnight Suns ist ein neues taktisches Rollenspiel, das auf der dunkleren Seite des Marvel Universums angesiedelt ist. Schließt euch den Midnight Suns an, weilt unter ihnen und kämpft gegen dämonische Mächte der Unterwelt, um Lilith, die Mutter der Dämonen, daran zu hindern, ihren Meister Chthon wiederzuerwecken. Die Avengers werden an ihre Grenzen gebracht und schließen sich in der Stunde der Not mit den Midnight Suns – Ghost Rider, Magik, Blade und Nico Minoru – zusammen, um Hunter, eine legendäre Heldenfigur und Liliths verlassenes Kind, wiederzubeleben. Wenn eure Verbündeten gefallen sind und das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht, liegt es an euch, euch gegen die Dunkelheit zu erheben!

Resident Evil 3 | PS4, PS5

Erlebt den grauenhaften Untergang von Raccoon City in einer atemberaubenden Neuauflage des Survival-Horrorklassikers aus dem Jahr 1999 erneut. In den alptraumhaften Stunden vor und nach den Ereignissen aus Resident Evil 2 könnt nur ihr der überlebenden S.T.A.R.S.-Offizierin Jill Valentine zur Flucht aus einer Stadt verhelfen, die von einem schrecklichen Virus befallen ist. Aber Zombies sind nicht die einzige blutrünstige Bedrohung für euch. Die gewaltige, nahezu unzerstörbare Biowaffe Nemesis T-Type ist euch ebenfalls auf den Fersen. Dieses brutale Ungeheuer nutzt ein Arsenal leistungsstarker Waffen, um euch unermüdlich durch Raccoon City zu verfolgen, was bedeutet, dass ihr nirgendwo wirklich sicher seid.

LEGO DC Supervillains | PS4

Es tut gut, böse zu sein … Begebt euch auf ein völlig neues DC/LEGO-Abenteuer und werdet zum größten Bösewicht, den das Universum je gesehen hat. Die Spieler können das gesamte Spiel als eigens erstellter Superschurke bestreiten, fiese Pläne entwickeln und für absolutes Chaos sorgen, während sie eine actiongeladene Geschichte erleben. In dieser offenen Welt im DC-Universum ist die Justice League verschwunden, wodurch der Schutz der Erde ihren Gegenstücken überlassen wird, die sich selbst “Justice Syndicate” getauft haben. Es liegt an euch und einer verrückten Gruppe von Außenseitern, die Absichten der neuen, seltsamen Möchtegern-Superhelden der Erde aufzudecken. Gemeinsam mit den bekannten DC-Superschurken wie dem Joker, Harley Quinn und unzähligen anderen Mitgliedern der Injustice League, begeben sich die Spieler auf ein episches Abenteuer.

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Mystic Pillars ist eine einzigartige Mischung aus spannenden Rätseln und einer mitreißenden Story im antiken Indien. Das Spiel ist eine Neuinterpretation des traditionellen indischen Brettspiels “Ali Guli Mane” bzw. der international bekannten Variante “Mancala”. Ihr spielt einen geheimnisvollen Reisenden, der auf seinen Reisen durch die Welt in das Königreich Zampi gelangt. Bekämpft die Dürre, die das einst wohlhabende Königreich Zampi plagt, indem ihr Rätsel löst und die magischen Säulen zerstört, die das Wasser blockieren. Diese Remastered-Version stellt die handgezeichneten Grafiken in lebendigem 4K dar und bietet eine verbesserte Benutzeroberfläche und optimierte Zwischensequenzen. Das Spiel ist stark von Hampi, einem UNESCO-Weltkulturerbe, und der indischen Kultur beeinflusst und inspiriert.Mystic Pillars ist in 21 Sprachen verfügbar und rückt weniger bekannte Sprachen wie Telugu, Kannada, Tamil, Katalanisch usw. ins Rampenlicht. Erlebt die Geschichte mit Voiceover in der indischen Sprache Kannada oder in Englisch.

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Der kultige Todessport kehrt mit dem neuen Videospiel des Fantasy Football und den aktuellen Brettspielregeln sowie neuen Inhalten zurück. Bahnt euch einen Weg an die Spitze und verfrachtet die Gegner auf den Friedhof, indem ihr die Kontrolle über ein Team aus 12 verfügbaren Fraktionen, jede mit eigenen einzigartigen Eigenschaften, übernehmt. Erstellt Spieler, passt ihr Aussehen, ihre Embleme und Rüstungen an, rekrutiert Cheerleader und einen Trainer, und nehmt am härtesten Wettbewerb der Alten Welt teil. Spielt eine Einzelspielerkampagne oder tretet online gegen andere Spieler an.

Super Neptunia RPG | PS4

Dieses Side-Scroller-Action-RPG spielt in einer Metawelt, in der prachtvolles 2D dominiert. Ihr verbündet euch mit bis zu drei weiteren Göttinnen, um im Namen von 3D zurückzuschlagen. Springt von einer Plattform zur nächsten, erkundet Dungeons und stellt euch Gegnern in rundenbasierten Kämpfen. Ändert euren Angriffsstill, indem ihr die Anführerin eurer vierköpfigen Gruppe wechselt, und macht eure Göttinnen durch Fähigkeiten stärker, die mit Waffen, Rüstung oder Zubehör freigeschaltet werden können.

Dragon Ball Z: Kakarot* | PS5

Durchlebt noch einmal die Geschichte von Goku und den anderen Z-Fighters in diesem Action-Rollenspiel, das auf der erfolgreichen Anime- und Mangaserie basiert.

Entdeckt im Laufe der Story neue Bereiche und Abenteuer und verbündet euch mit den anderen Helden aus dem Dragon Ball Z-Universum.

* Die PS4-Version von Dragon Ball Z: Kakarot ist bereits im PlayStation Plus-Spielekatalog erhältlich.

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

Jak und Daxter sind zurück und begeben sich in ein Abenteuer, das an die Handlung der vorherigen Trilogie anschließt. Während sie in einem modifizierbaren Fluggerät gegen Luftpiraten kämpfen und mit dem gnadenlosen Gunstaff Aeropans wegpusten, führt ihre Reise sie bis zum Rand der Welt – und in einen Krieg, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Diese Version des ursprünglichen PSP-Titels glänzt mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.

Cool Boarders | PS4, PS5

Erlebt den PS1-Snowboardrenntitel mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern. Carvt, fetzt und vollführt Stunts auf fünf Alpenstrecken. Wählt aus 10 Hardcore-Snowboards mit jeweils eigenen, einzigartigen Eigenschaften und Designs. Tretet mithilfe von Geistdaten gegen euch selbst an, um besser zu werden.

God Eater Burst | PS4, PS5

Wie aus dem Nichts ist die unbekannte Lebensform der Aragami aufgetaucht. Diese Raubtiere fressen und zerstören alles auf ihrem Weg, einschließlich der Häuser von Menschen, die hilflos zurückbleiben. In dieser Situation ist es der biochemischen Organisation Fenrir gelungen, ein Biowaffe aus Aragami-Zellen zu entwickeln. Diese Waffe ist als God Arc bekannt und wird von speziellen Kriegern eingesetzt, die God Eater genannt werden. Die vom Aussterben bedrohte Menschheit hat damit das einzige Mittel gefunden, um sich gegen die Aragami zu wehren. Bildet Teams aus bis zu vier Spielern und arbeitet in diesem rasanten Actionspiel zusammen, um die Aragami zu jagen und zu besiegen.

Diese Version des ursprünglichen PSP-Titels glänzt mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

Schlüpft in der klassischen Abenteuerreihe in die Rolle von Phoenix Wright und erlebt den Nervenkitzel eines Wortgefechts, während ihr unschuldige Mandanten in einem Gerichtssaal verteidigt. Spielt alle 14 Episoden aus den ersten drei Spielen, die in dieser großartigen Sammlung vereint sind. Deckt die spannenden Geheimnisse hinter jedem Fall auf und seid dabei, wenn die Wahrheit ans Licht kommt.

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R

Berühmt für seine charismatischen Helden, seinen packenden visuellen Stil und seine unvergesslichen Sprüche steht endlich ein neues JoJo’s Bizarre Adventure an. Basierend auf dem Kampfsystem All Star Battle, das 2014 veröffentlicht wurde, verstärkt das Spieldesign von JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R dieses Erlebnis mit Verbesserungen an der Kampfgeschwindigkeit und den neuen Features “Schlagstopp” und “Sprungschritte”. Mit neuen Aufnahmen der Synchronsprecher von Teil 6 des Anime wird die Atmosphäre der international beliebten Serie eingefangen. Sowohl Fans, die das erste All Star Battle gespielt haben, als auch Neueinsteiger werden mit diesem Spiel ihre wahre Freude haben.

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass die erste Staffel von My Hero Academia ab dem 1. April für PlayStation Plus Premium-/Deluxe-Mitglieder auf Sony Pictures Core verfügbar sein wird. Darüber hinaus werden ausgewählte Serien von Crunchyroll ab dem 13. März über Sony Pictures Core in den folgenden zusätzlichen Regionen für PlayStation Plus Premium-/Deluxe-Mitglieder verfügbar sein: Mexiko, Spanien, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. PlayStation Plus Premium-/Deluxe-Mitglieder haben Zugriff auf einen kuratierten Katalog aus 100 Filmen*, die sie auf Abruf über Sony Pictures Core streamen können, inklusive ausgewählter Inhalte von Crunchyroll.**

