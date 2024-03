Veteranen von id Software gründen Studio emptyvessel

Arbeiten an dystopischem SF-Shooter

Ein neues Entwicklerteam hat die Gründung seinen eigenen Studios bekannt gegeben, das auf den Namen emptyvessel hört. Viele der Gründungsmitglieder von emptyvessel bringen Erfahrung aus AAA-Produktionen mit. Darunter finden sich einige Veteranen von id Software: Game Director Emanuel Palalic arbeitete als Character Artist am 2016er Doom und Doom Eternal. Auch Art Director Alex Palma wirkte als Visual Artist und Konzeptkünstler unter anderem an den besagten Titeln mit. Der Komponist Mick Gordon, der die beliebten Soundtracks für die modernen Doom-Spiele schuf, wird ebenfalls auf der Team-Seite von emtpyvessel geführt. Dazu kommen weitere Gründungsmitglieder, die unter anderem an Uncharted 4, The Last of Us und Tomb Raider gearbeitet haben. Andere haben zuvor an den Effekten von Filmen wie Bladerunner 2049 mitgewirkt.

Das in Texas angesiedelte Studio schreibt sich Flexibilität und kreative Freiheit auf die Fahnen und soll zeigen, dass auch kleinere, erfahrene Teams fokussierte AAA-Titel erschaffen können. Das Debut-Werk von emptyvessel soll ein immersiver Shooter mit Projektnamen The System werden. Die Spielwelt auf Basis der Unreal Engine 5 wird dabei von Filmen, Graphic Novels und Spielen mit dystopischen Science-Fiction-Welten inspiriert sein.