Nobody Wants to Die: Detective Noir Adventure angekündigt // Trailer

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn ihr von Cyberpunk 2077, Blade Runner und Altered Carbon nicht genug bekommt, könnte auch das kommende Spiel von Publisher Plaion etwas für euch sein. Den Ankündigungstrailer zum Spiel haben wir unter der News verlinkt.

Nobody Wants to Die entführt Euch in das New York des Jahres 2329. In der dunklen, verregneten und dystopischen Zukunftsvision kann das menschliche Bewusstsein technologisch gespeichert und übertragen werden. Genügend finanzielle Mittel vorausgesetzt, hat die Menschheit damit praktisch den Weg in die Unsterblichkeit geöffnet. Ihr spielt James Karra, einen optisch klar an klassische Hardboiled Detective-Vorbilder wie Philip Marlowe angelehnten Hauptcharakter und müsst dabei in First-Person-Perspektive das Netz aus Intrigen und Verschwörungen entwirren, in welches er bei der Aufklärung einer Serie von Morden hineingerät. Die Grafik des vom polnischen Studio Critical Hit Games entwickelten Adventures entsteht mit Hilfe der Unreal Engine 5. Mehr Informationen zum Spielablauf selbst sollen in den kommenden Wochen und Monaten veröffentlicht werden.

Nobody Wants to Die wurde für einen Release 2024 angekündigt und soll für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.