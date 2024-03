PM: Children of the Sun nimmt am 9. April den PC ins Visier (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Children of the Sun nimmt am 9. April den PC ins Visier

12. März 2024 – Das ballistische Puzzlespiel Children of the Sun, entwickelt vom Berliner Indie-Scharfschützen René Rother, erscheint am 9. April für PC.

In dem Spiel schlüpft man in die Rolle von DEM MÄDCHEN, die mit einer Gehirnwäsche durch DEM KULT aufgewachsen ist, sich aber nun von deren Kontrolle befreit hat – und einen Ein-Frau-Krieg der Rache gegen DEM KULT und ihren rätselhaften Messias, DES ANFÜHRERS, führt.

Children of the Sun ist ein psychedelischer Rache-Roadtrip mit einer eleganten Mischung aus Scharfschießen und Rätsellösung, wartet jedoch mit einer mörderischen Wendung im Kern des einzigartigen Gameplays: Es kann nur eine Kugel pro Level abgefeuert werden!

Dank DEM MÄDCHENs telekinetischen Kräften, die der Physik trotzen, kann diese Kugel jedoch neu ausgerichtet, um Hindernisse herum gebogen und auf noch mehr kreative Wege eingesetzt werden.

Die Kombination aus taktischem Scharfschießen, Rätsellösen und einer Prise Stealth machen das Spiel anders als alle anderen Shooter, die man bislang erleben durfte – und ein ausgeklügeltes Punktesystem samt Rangliste sorgen auch bei neuen Durchgängen für kurzweilig-tödliche Unterhaltung.

Wenn Children of the Sun am 9. April für den PC erscheint, kann man DEM MÄDCHEN auf ihrem gewalttätigen und visuell beeindruckenden Amoklauf begleiten. Oder sich auch schon heute mit der beliebten Steam-Demo des Spiels einen Vorgeschmack auf die Action holen, die ab sofort als Vollversion verfügbar ist.

Auf childrenofthesungame.com gibt es weitere Informationen zum Spiel.