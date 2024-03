Früherer Activision-CEO Bobby Kotick will TikTok kaufen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach dem die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft abgeschlossen war, verließ der langjährige CEO Bobby Kotick das aufgekaufte Unternehmen. Nun ist er wieder in den Schlagzeilen, weil Quellen dem Wall Street Journal verraten haben, dass Kotick TikTok gerne kaufen würde – das berichtet unter anderem auch Golem. Koticks favorisierter Partner für den gewünschten Deal sei dabei OpenAI, die Firma hinter ChatGPT.

Hintergrund für diese Meldung ist ein Gesetzesentwurf in den USA, der zumindest schon das Repräsentantenhaus durchlaufen hat und nun im Senat zum Thema wird. Der läuft unter der Bezeichnung "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" und würde es dem US-Präsidenten erlauben, Social-Media-Plattformen aufgrund des Standorts des jeweiligen Mutterkonzerns als Gefahr für die nationale Sicherheit zu klassifizieren. Würde der Gesetzesentwurf in der aktuellen Form Realität, dürfte die enorm erfolgreiche Social-Media-Plattform TikTok nicht weiter in den USA betrieben werden, solange TikTok im Besitz der chinesischen Mutterfirma ByteDance bleibt, die den Dienst entwickelt hat. Bei Verstoß gegen das geplante Gesetz sei eine Strafe von 5000 US-Dollar pro Kunde (!) für den Betreiber und etwaige Stores, die entsprechende Apps zum Download anbieten, vorgesehen.

Hintergrund für den Gesetzesentwurf sind Sicherheitsbedenken (unter anderem seitens des FBI) basierend auf den Verbindungen von ByteDance zur Kommunistischen Partei Chinas – hypothetisch sei möglich, dass auf geheime Anfrage der Regierung ByteDance gesammelte Nutzerdaten herausgibt (etwa von Journalisten) oder dass der Algorithmus verändert werde, um Missinformation zu streuen. In Indien ist TikTok bereits verboten. Im EU-Parlament gilt die App als Sicherheitsrisiko und darf daher auf Dienstgeräten nicht installiert werden.

Sollte das geplante Gesetz in der Form verabschiedet werden, würden ByteDance fünf Monate eingeräumt, um TikTok zu verkaufen, ansonsten käme es zum Verbot des Dienstes in den USA. Für das Szenario eines Verkaufs von TikTok hat sich nun also Kotick laut den Quellen vom Wall Street Journal als potentieller Käufer ins Gespräch gebracht, der auf der Suche nach gleichgesinnten Partnern ist.

Kotick war seitens der Spielerschaft eine unbeliebte Figur – spätestens seit einem Interview, in dem er dafür plädierte, den Spaß aus der Spieleentwicklung zu entfernen. Nicht zuletzt wurden im Zuge von Ermittlungen gegen Activision Blizzard wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung von Mitarbeiterinnen Vorwürfe gegen Kotick erhoben, laut denen er mindestens von den Zuständen gewusst, aber nichts unternommen haben soll.