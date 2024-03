Paper Mario 2 und Luigi's Mansion 2 HD haben nun Erscheinungstermine

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge des jährlichen Mario-Days am 10. März, hat Nintendo nicht nur offiziell angekündigt, dass 2026 ein zweiter Mario-Animationsfilm erscheinen wird. Es wurden nun auch Release-Termine für zwei Spiele aus dem Mario-Universum bekannt gegeben, die dieses Jahr für NIntendo Switch erscheinen werden.

So wird die Neuauflage des Gamecube-Klassikers Paper Mario - Die Legende vom Äonentor am 25. Mai 2024 veröffentlicht, während Luigi's Mansion 2 HD, eine Remaster-Fassung des ursprünglichen 3DS-Titels, am 27. Juni 2024 erscheint.