GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 10/2024 und Ausblick auf KW 11/2024

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Expeditions - A Mudrunner Game ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 10: Rückblick von Montag, 4. März, bis Sonntag, 10. März 2024

Spiele-Checks

Age of Wonders 4: Primal Fury

Die Strategie-Checks von Vampiro sind eine schöne Tradition auf GG. Der Wenig-Schläfer und Viel-Schreiber hat sich diesmal für euch in das DLC Primal Fury des Globalstrategie-Titels Age of Wonders 4 gestürzt: "Primal Fury und Wolf-Update machen ein sehr gutes Spiel noch besser und vielfältiger."



Die Strategie-Checks von sind eine schöne Tradition auf GG. Der Wenig-Schläfer und Viel-Schreiber hat sich diesmal für euch in das DLC des Globalstrategie-Titels gestürzt: "Primal Fury und Wolf-Update machen ein sehr gutes Spiel noch besser und vielfältiger." Expeditions - A Mudrunner Game

Entgegen der anfänglichen Hoffnung des GG-Chefredakteures, es würde sich bei Expeditions - A Mudrunner Game , um einen weiteren Expeditions-Strategie-Titel handeln, belehrte ihn SupArai mit einer von seinen Reifen hochgeschleuderte Matschfontäne eines besseren: "Aus dem Meer der Berufssimulationen ragt Expeditions - A Mudrunner Game dank durchdachtem und abwechslungsreichem Gameplay hoch heraus."



Entgegen der anfänglichen Hoffnung des GG-Chefredakteures, es würde sich bei , um einen weiteren Expeditions-Strategie-Titel handeln, belehrte ihn mit einer von seinen Reifen hochgeschleuderte Matschfontäne eines besseren: "Aus dem Meer der Berufssimulationen ragt Expeditions - A Mudrunner Game dank durchdachtem und abwechslungsreichem Gameplay hoch heraus." The Adventures of the Black Hawk

Ein Spiel mit LucasArts-Pixel-Flair wie aus den Anfang der 1990er Jahre machte TheLastToKnow neugierig. Er hatte durchaus Spaß mit dem Adventure, aber manche Dinge wie Komfortfunktionen hätten The Adventures of the Black Hawk besser zu Gesicht gestanden: "Adventure-Nostalgie-Trip pur, mit all seinen Vor- und Nachteilen."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

Donkey Kong Country Returns

Videospiel-Retro-Spezialist Corlagon hat erneut einen Titel aus der Videospielgeschichte hervorgeholt, um ihn für euch zu besprechen. Diesmal ging es um Donkey Kong Country Returns aus dem Jahr 2010.



Videospiel-Retro-Spezialist hat erneut einen Titel aus der Videospielgeschichte hervorgeholt, um ihn für euch zu besprechen. Diesmal ging es um aus dem Jahr 2010. Indiana Jones (2004-2024)

Welche Computer- und Videospiele sind in den letzten rund 20 Jahren im Indiana Jones-Franchise erschienen? Diese Frage beantwortete euch TheLastToKnow im zweiten und letzten Teil seiner "Alle Versoftungen im Überblick - Indiana Jones"-Reihe.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Die GG-Userinhalte-News feiert Geburtstag!

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als diese News-Reihe ihren Anfang fand. Der Weg von TheLastToKnow führt ab sofort in eine andere Richtung, aber glücklicherweise übernimmt RoT ab sofort das Ruder und steuert das Boot wieder in ruhige Gewässer (ungelenke Pearl-Jam-Love-Boat-Captain-Anspielung Ende).



Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als diese News-Reihe ihren Anfang fand. Der Weg von TheLastToKnow führt ab sofort in eine andere Richtung, aber glücklicherweise übernimmt ab sofort das Ruder und steuert das Boot wieder in ruhige Gewässer (ungelenke Pearl-Jam-Love-Boat-Captain-Anspielung Ende). Wochenend-Lesetipps 03/2024: 25er-Jubiläen / Spielend Geld verdienen?

Der fleißige Necromanus ist immer noch Alleinherrscher über die Wochenend-Lesetipps. Möglicherweise hat er bereits Gefallen daran gefunden? Jedenfalls vielen Dank an ihn und die Einsender der Lesetipps.



Der fleißige ist immer noch Alleinherrscher über die Wochenend-Lesetipps. Möglicherweise hat er bereits Gefallen daran gefunden? Jedenfalls vielen Dank an ihn und die Einsender der Lesetipps. TheLastToKnow erreicht Schreiber-Stufe XII

Wieder einmal so ein typischer Jürgen. Schreibt einen so amüsanten Text, dass am Ende keiner mehr weiß, wer damit eigentlich geehrt werden sollte. (Noch einmal vielen Dank für die schöne Anerkennung!)

Ausblick auf KW 11

Informanten-Infos: Keine! Ja, so ist das. Im User-Artikel-Becken schwimmen derweil einige Beiträge, die nur noch herausgefischt und vervollständigt werden müssten. Warten wir es ab. In Bezug auf Checks bin ich fast sicher, dass euch ein nutzloser Vampir (nein, NICHT Vampiro) besuchen wird.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!