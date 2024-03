TheLastToKnow erreicht Schreiber-Stufe XII

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Meine sehr verehrten Damen und Herren: Wir unterbrechen unser Programm für eine Sondermeldung. Soeben erreichte uns die eine Nachricht, auf die ganz Deutschland gewartet hat. Verzeihen Sie die Tränen der Freude, die über meine Wangen rinnen, doch manchmal überkommt selbst einen altgedienten Journalisten die Rührung. Historische Momente wie diese… Nun, es ist berührend, dass sie zu meinen Lebzeiten geschehen.

Zur Erinnerung: Bereits in jungen Jahren begeisterte TheLastToKnow seine stetig anwachsende Anhängerschaft mit Werken wie AGS-Remakes: King’s Quest oder Fan-Adventures: Sierra. Später war er sich auch nicht zu schade, ganz im Sinne der Kunst in die Rolle des Teufels-Advokaten zu schlüpfen und die kleine Software-Schmiede LucasArts gegen Sierras Übermacht zu verteidigen. Er war der Mann, der uns die Software-Werke rund um Monty Python oder Stephen King nahe brachte. Kurz: Ein Magier mit der Tastatur wie Rincewind mit dem Zauberstab. Ein Abenteurer im Adventure-Genre, wie ihn sich Doktor Jones nur wünschen kann; Clever und Smart in einer Person! Und nun überwand er ein Hindernis, das bisher als letzte Grenze galt.

Doch genug der langen Worte! Wir schalten nun live zu unserem Reporter Rudolph Wickert-Kisch, der für uns in Putzbrunn vor Ort ist.

Ja, danke, Henri Kleber! Ich stehe hier mitten auf dem kleinen Platz vor dem Putzbrunner Rathaus, der die 6000 herbeigeeilten Bewohner gar nicht alle aufnehmen kann. Auch in den Straßen rund um uns herum wird singend gefeiert, dass es eine wahre Freude - oder wie man hier sagt: Gaudi ist! Vielleicht hören Sie an den Fernsehschirmen noch die Glockenklänge von St. Stephan und St. Martin herüber wehen. Überhaupt ist bei aller Feierlaune der braven Leute hier auch immer eine gewisse Feierlichkeit zu spüren. Erst vorhin hat mich eine junge Maid im feschen Dirndl gebeten, ihren Säugling von TheLastToKnow berühren zu lassen. Doch leider konnte der schüchterne und bescheidene Jubilar heute nicht selbst anwesend sein, so dass nun an seiner statt die komplette GamersGlobal-Redaktion zusammen mit Bürgermeister Edwin Klostermeier an eines der geöffneten Rathausfenster im ersten Stock tritt. Langsam tritt Stille ein. Die letzten Glockenklänge verwehen und kein Laut ist zu hören, als den drei Männern dort oben die traditionellen Bierkrüge gereicht werden. Oh, es kommt zu einer kleinen Verzögerung, weil der Chefredakteur von unten kaum zu sehen ist. Doch schon eilt Herr Himmelsbach von den Gemeindewerken Putzbrunn mit einer Trittleiter herbei. So, aber nun! Erheben wir alle das Glas! Blick gen Redaktions-Büro! Und gemeinsam stimmen wir den erstmals in der Menschheitsgeschichte hörbaren Choral an: "Schreiber Stufe XII, Schreiber Stufe XII"! Mit diesen Eindrücken gebe ich wieder ab ins Funkhaus. Prost!