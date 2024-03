Advanced Tactics Gold: Großes Update für den Klassiker und Sale

PC

Der bereits 2011 erschienene Wargame-Klassiker Advanced Tactics Gold wurde nach fünf Jahren überraschend mit einem neuen, großen Update versorgt. In dem Update steckt vor allem die mehr als einjährige Arbeit von Erich Ormand, der auch in Zukunft mit Entwickler VR Designs an der Advanced-Tactics-Reihe arbeiten soll. Die extrem umfangreichen Patchnotes, neben Bugfixes gibt es auch zahlreiche neue Features und Verbesserungen am Editor, schaut ihr euch am besten selbst in den Patchnotes an. Neu sind etwa Zufallspartien, die Anzeige der Pfade oder auch ein überarbeitetes anti-supply-system. Falls ihr Advanced Tactics Gold noch nicht euer eigen nennt, könnt ihr bis zum 11. März von einem Rabatt in Höhe von 70 Prozent profitieren und für 8,69 Euro zugreifen. Zur Einstimmung könnt ihr euch unter dieser News den nicht mehr ganz taufrischen Trailer der Gold Edition anschauen.