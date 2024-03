PM: Spiele-Neuheiten im März: Diese Highlights erwarten euch auf PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem das Jahr bereits einige Highlights zu bieten hatte, dürfen wir uns auch im März 2024 auf viele spannende Neuheiten freuen. Damit ihr einen Überblick habt, was euch in den kommenden Tagen und Wochen alles auf PlayStation erwartet, haben wir hier wieder unsere Vorschau vorbereitet, mit der wir euch mehrere Spiele des Monats ein bisschen näherbringen wollen!

Hügelige Pisten, Matsch, Schnee und weitere Herausforderungen der Natur erwarten euch in Expeditions: A MudRunner Game. Begebt euch mit euren Fahrzeugen auf wissenschaftliche Erkundungsreisen und trotzt den Schwierigkeiten, die euch in den Weg gestellt werden. Dank einer großen Auswahl an Vehikeln und verschiedensten High-Tech-Werkzeugen, seid ihr aber für alle Aufgaben bestens gerüstet. Kleiner Vorgeschmack gefällig? Dann schaut euch mal den Gameplay-Trailer unten an.

Nach den Veröffentlichungen von MudRunner und SnowRunner in den letzten Jahren, hat das Entwicklerteam von Saber Interactive nochmals an der Physiksimulation gearbeitet und viele weitere Verbesserungen ins Spiel gebracht, die eure Erkundungsabenteuer noch realistischer machen werden. Abseits der Expeditionen baut ihr euer Lager mit Forschungseinrichtungen aus, stellt Experten ein und schaltet neue Fähigkeiten frei. Alle verfügbaren Editionen des Titels könnt ihr euch im PlayStation Store ansehen.

Expeditions: A MudRunner Game

49,99 Euro

Es geht wieder in den Ring! Mit WWE 2K24 übernehmt ihr ein weiteres Mal die Kontrolle über aktuelle und legendäre WWE-Kämpfer und bringt das Publikum mit spektakulären Moves zum Beben. Berühmte Stars wie John Cena, Steve Austin, Rhea Ripley, Cody Rhodes oder der Undertaker gehören zum umfangreichen Roster des neuen Wrestling-Titels. Natürlich könnt ihr euch mit Spielmodi wie MyRise oder MyGM aber auch wieder selbst einen Namen in der WWE machen. Es gibt aber noch mehr!

So wird in WWE 2K24 auch das 40. Jubiläum von WrestleMania gefeiert. Erlebt im exklusiven „2K Showcase of the Immortals“ die unvergesslichsten Momente des weltberühmten Events erneut. Neue Matchtypen und MyFaction sind ebenfalls an Bord. Vorbesteller der Deluxe oder „40 Jahre WrestleMania Edition“ von WWE 2K24 dürfen übrigens drei volle Tage früher loslegen. Für alle anderen steht das Spiel dann ab dem 8. März 2024 für PS5 und PS4 zur Verfügung.

WWE 2K24

69,99 Euro

Und es geht direkt sportlich weiter mit dem Release von MLB The Show 24. Die Baseball-Simulation hat auch in diesem Jahr wieder einige Neuerungen im Gepäck, auf die ihr definitiv einen Blick werfen solltet. Im Storyline-Modus geht es beispielsweise um die Vergangenheit des Sports, wo ihr bedeutsame Augenblicke mit einer Mischung aus Gameplay und visuellem Geschichtenerzählen erleben könnt.

Ihr wollt lieber die Spitze der Major League erklimmen? Dann ist auch das möglich! Wählt euer Lieblingsteam aus oder startet eure ganz eigene Spielerkarriere und zeigt der Baseball-Welt euer Talent. Darüber hinaus kehrt auch Diamond Dynasty zurück! Sammelt Spielerkarten mit Profis aus allen Epochen des Sports und stellt ein Traumteam zusammen, mit dem ihr online oder offline antretet. Noch mehr Details zu MLB The Show 24 findet ihr auf der Produktseite im PlayStation Store.

MLB The Show 24

69,99 Euro

Entwickler Tango Gameworks – bekannt für Spiele wie The Evil Within oder Ghostwire: Tokyo – bringt in diesem Monat mit Hi-Fi Rush ihr viel gefeiertes Musik- und Rhythmusspiel erstmals auf PlayStation 5. Schlüpft in die Rolle von Möchtegern-Rockstar Chai und nehmt es in kreativen Rhythmuskämpfen mit den Feinden eines bösen Tech-Konzerns auf. Einen Trailer zum Spiel haben wir hier mal für euch vorbereitet.

Zu den Highlights von Hi-Fi Rush zählt das musikalische Kampfsystem, das all euren Moves extra Kraft verleiht, wenn ihr euch im richtigen Takt bewegt und zuschlagt. Gemeinsam mit euren Verbündeten könnt ihr im Kampf außerdem auf Team- und Spezialangriffe setzen. Als Mitglied von PlayStation Plus spart ihr derzeit übrigens 10% bei der Vorbestellung von Hi-Fi Rush. Auch eine Deluxe Edition mit weiteren Inhalten kann im PlayStation Store erworben werden.

Hi-Fi RUSH

29,99 Euro

Das Warten hat ein Ende! Am 20. März 2024 erscheint die Neuinterpretation von Alone in the Dark für PlayStation 5. In der Geschichte verschlägt es euch in den tiefen Süden der USA, wo es in den 1920er-Jahren zum Verschwinden von Emily Hartwoods Onkel gekommen ist. Eure Aufgabe? Das Geheimnis um den mysteriösen Fall entschlüsseln. Erst kürzlich haben wir uns im PlayStation Blog mit dem Comeback von Alone in the Dark beschäftigt. Checkt dafür einfach mal unseren Beitrag aus.

Ihr werdet die Story von Alone in the Dark übrigens aus zwei Perspektiven erleben – einmal aus dem Blickwinkel von Emily Hartwood (gespielt von Jodie Comer) und einmal aus der Sicht von Detective Edward Carnby. Hier konnte mit David Harbour ein weiterer namhafter Darsteller an Bord geholt werden, den ihr vielleicht aus der Verfilmung von Gran Turismo kennt. Seid ihr Mitglied von PlayStation Plus? Dann sichert euch 10% bei der Vorbestellung von Alone in the Dark im PlayStation Store.

Alone in the Dark

59,99 Euro

Das Schicksal Japans liegt in euren Händen! Als namenloser Ronin zieht ihr in Rise of the Ronin durch das vom Krieg erschütterte Land und kämpft euch im Jahr 1863 durch die Bakumatsu-Zeit, mit der die letzten Tage des Tokugawa-Shogunats eingeläutet wurden. Ausgerüstet mit Nahkampfwaffen, Wurfgeschossen und Schusswaffen trefft ihr in euren Missionen wichtige Entscheidungen und beeinflusst mit euren Taten den Verlauf der Geschichte. Einen Gameplay-Überblick liefert der aktuelle Trailer, den wir hier unten für euch haben.

Hinter dem kommenden Open-World-Action-Rollenspiel steckt übrigens Team NINJA, die in der Vergangenheit mit Reihen wie Nioh oder Ninja Gaiden bereits sehr viel Erfahrung im Genre sammeln konnten. Wenn ihr euch um die Zukunft Japans mit euren Freunden kümmern möchtet, bietet Rise of the Ronin auch einen kooperativen Multiplayer. Damit könnt ihr mit drei weiteren Spielern sämtliche Missionen der Haupthandlung gemeinsam angehen! Rise of the Ronin erscheint am 22. März 2024 exklusiv für PlayStation 5.

Rise of the Ronin

79,99 Euro

Mehr als zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Capcom mit Dragon’s Dogma eines der wohl bekanntesten Rollenspiele veröffentlicht hat. Am 22. März 2024 kehrt die Reihe nun mit einem neuen Ableger zurück! Als Erweckter werdet ihr in Dragon’s Dogma 2 eure eigene Geschichte schreiben, die euch in einer offenen Spielwelt durch die Königreiche Vermund und Batthal führen wird.

Dragon’s Dogma 2 bietet zahlreiche Möglichkeiten, mit denen ihr euer Abenteuer persönlicher gestalten könnt. Das beginnt bereits mit dem umfangreichen Charaktereditor, mit dem ihr die Spielfigur eurer Wahl erstellt. Anschließend dürft ihr festlegen, welche Laufbahn der Erweckte auf seiner Reise verfolgen soll. Verschiedene Optionen wie Kämpfer, Bogenschütze, Magier oder Dieb stehen hier bereit. Wenn ihr noch mehr zu Dragon’s Dogma 2 wissen möchtet, dann solltet ihr euch unbedingt mal unsere Vorschau zum Action-Rollenspiel im PlayStation Blog ansehen. Wir hatten nämlich bereits die Gelegenheit, das kommende Sequel vom Capcom auszuprobieren.

Dragon’s Dogma 2

74,99 Euro

Cartman, Stan, Kyle und Kenny sind zurück! Ein weiteres Mal werdet ihr als Neuling in South Park: Snow Day! eine verrückte Zeit erleben. Ein Schneesturm hat die Stadt vollkommen ins Chaos gestürzt. Doch für die Schüler von South Park ist das alles andere als schlecht. Dank der völlig zugeschneiten Straßen bleibt die Schule geschlossen – und damit haben die Kinder einen freien Tag, der natürlich nicht ungenutzt bleibt.

Gemeinsam mit dem Neuling will die South-Park-Crew die Stadt vor dem Untergang retten! In einer brandneuen Geschichte, die ihr gemeinsam mit drei weiteren Freunden im Koop zocken könnt, tretet ihr in actiongeladenen Schlachten gegen unterschiedliche Fraktionen in South Park an. Zu eurem Arsenal zählt dabei eine große Auswahl an Waffen und einzigartigen Fähigkeiten, die euch einen Vorteil im Kampf verschaffen werden. Den Neuling könnt ihr mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten außerdem ganz nach euren Vorstellungen gestalten. Die Schneeballschlachten in South Park: Snow Day! beginnen am 26. März 2024 auf PlayStation 5.

SOUTH PARK: SNOW DAY!

29,99 Euro

Während wir nun am Ende unserer Monatsvorschau angekommen sind, hat der März 2024 hingegen noch viel mehr zu bieten. Wenn ihr wissen möchtet, welche Neuerscheinungen sonst noch auf dem Weg sind, schaut einfach mal im PlayStation Store vorbei – online oder direkt über eure Konsole. Welche Spiele haben euer Interesse geweckt? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare!