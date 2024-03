PC

2019 veröffentlichte der kanadische Entwickler Nine Dots Studio mit Outward ein ungewöhnliches Rollenspiel, das wir euch auf GamersGlobal im Test und in einem Letsplay näher brachten. So gab es bei Niederlagen keinen Game-Over-Screen, sondern es wurden stets Events ausgelöst, nach denen die Geschichte weiter ging (zum Beispiel musstet ihr aus der Gefangenschaft fliehen). Outward legte auch einen großen Fokus darauf, dass ihr euch mit Proviant und Zelt auf Erkundungen vorbereiten und anhand markanter Landschaftspunkte auf eurer Karte orientieren musstet. Ebenso gab es wenig Spielerführung, sodass ihr viel selbst lernen und entdecken konntet, etwa den mehrstufigen Prozess, um Magie zu wirken (nachdem ihr herausgefunden habt, wie ihr eine Mana-Leiste erhaltet). Eure Entscheidung für eine von drei Fraktionen führte überdies zu individuellen Quests und Story-Strängen im späteren Spielverlauf.

Nun hat das Team die Fortsetzung Outward 2 angekündigt, die wieder auf den gleichen Design-Prinzipien aufbauen und euch beim Überleben eurer Abenteuer fordern möchte. Im unten eingeblendeten Pre-Alpha-Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf die verbesserte Grafik werfen.