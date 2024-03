Astro Duel 2: Retro-Weltraum-Shooter kostenlos im Epic Games Store

PC Switch MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch diese Woche bietet Epic wieder ein kostenloses Spiel zum Download im Epic Games Store an. Während es sich in der Regel um Titel handelt, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, wie Aerial_Knights Never Yield aus der Vorwoche, gibt es diesmal ein brandneues Spiel. Nämlich das erst gestern erschienene Astro Duel 2.

Astro Duel 2 präsentiert sich als Arenakampfspiel, das sowohl im Versus- als auch im Koop-Modus gespielt werden kann. Der Grafikstil ist simpel und im Retro-Pixel-Look gehalten. Das Spiel verbindet Elemente eines Top-Down-Weltraum-Shooters mit denen eines Jump'n'Run. Das bedeuteet ihr könnt nahtlos zwischen Dogfights mit eurem Raumschiff und Bodenkämpfen zu Fuß wechseln. Obwohl eine Einzelspieler-Kampagne vorhanden ist, liegt der Fokus hauptsächlich auf dem lokalen Mehrspielermodus mit bis zu sechs Spielern und Bot-Unterstützung. Einen Eindruck des Spiels vermittelt euch der Trailer, den wir am Ende der News eingebunden haben.

Astro Duel 2 ist bis zum 14.3.2024 kostenlos im Epic Games Store erhältlich.