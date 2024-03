Wordle: New York Times lässt hunderte Open Source Projekte löschen

Die New York Times hat eine Reihe von Beschwerden basierend auf dem Digital Millennium Copyright Act (DMCA) gegen Wordle-Klone und -Variationen eingereicht. Dabei geht es der NYT nicht nur um offensichtliche Kopien des Namens oder der Grafiken, sondern sie beansprucht ihr Urheberrecht auch für das Spielprinzip und Elemente wie ein "5x6 Raster", die Verwendung von "grünen Kacheln zur Anzeige richtiger Antworten" und die Positionierung einer "Tastatur direkt unter dem Raster".

Die DMCA-Beschwerde lautet wie folgt:

Was das Urheberrecht betrifft, so besitzt The Times die U.S. Copyright Reg. Nr. PA0002342355 an Wordle als elektronische Datei und Computerdatei für ein Videospiel. Siehe Anhang. Das Wordle-Urheberrecht der Times umfasst die einzigartigen Elemente des äußerst beliebten Spiels, wie z. B. das 5x6-Raster, die grünen Kacheln, die richtige Vermutungen anzeigen, die gelben Kacheln, die den richtigen Buchstaben, aber die falsche Stelle im Wort anzeigen, und die Tastatur direkt unter dem Raster. Dieser Spielablauf wird im Repository genau kopiert, und der Eigentümer weist andere an, wie sie das Spiel nachahmen und ein identisches Wortspiel erstellen können.