PM: Ein Update für Marvel‘s Spider-Man 2 fügt am 7. März Neues Spiel+ und neue Anzüge hinzu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein kurzes Update zu unserem letzten Blogpost! Wir freuen uns, zu verkünden, dass heute Morgen zwei Spiel-Updates für Marvel‘s Spider-Man 2 veröffentlicht wurden, die die unten in diesem Blog beschriebenen Features aktivieren. Wenn ihr Version 1.002 spielt, dann habt ihr bereits beide Updates! Diese Updates beinhalten „Neues Spiel+“, die „Erneut spielen“-Funktion für Missionen, die Möglichkeit, die Tageszeit zu ändern, und brandneue Barrierefreiheitsfunktionen wie den Screenreader, Audiodeskriptionen und mehr. Außerdem haben wir die „Hellfire-Gala“-Anzüge für Peter und Miles hinzugefügt, die allen Spielern kostenlos zur Verfügung stehen. Zudem besteht jetzt die Möglichkeit, das „Cool & Hip“-Anzugpaket von Gameheads zu kaufen, dessen Erlös Gameheads zugutekommt*.

Sam Schaffel, Accessibility Design Researcher bei Insomniac Games, über die neuen Barrierefreiheitsfunktionen in Version 1.002 des Spiels, das bei den Game Awards für „Best Innovation in Accessibility“ nominiert wurde:

„Wir freuen uns sehr, euch all diese Barrierefreiheitsfunktionen und Verbesserungen in diesem Bereich präsentieren zu können. Vielen Dank für eure Geduld und Unterstützung, während wir uns auf das Update 1.002 vorbereitet haben“, sagte Schaffel. „Unser allererster Screenreader deckt nicht nur die Einstellungen ab, sondern auch die FSDN-App und alle Touchpad-Menüs, einschließlich der umfassenden Karte, des Fertigkeitenbaums, Technologie-Ausgaben und mehr.

Die umfangreichen erweiterten Untertitel für Filmsequenzen und Anpassungsoptionen beschreiben Off-Screen-Sounds, emotionale Musikeinsätze sowie wichtige Gameplay-Sounds und sind kurz gehalten, damit sie in ruhigen Szenen ebenso wie in spannenden Situationen leicht zu lesen sind. All diese Features und über 60 weitere wurden mit viel Liebe und Sorgfalt entwickelt, um das Spielerlebnis zu bereichern. Wir hoffen, dass euch diese Barrierefreiheitsfunktionen gefallen werden – ganz gleich, ob ihr Marvel‘s Spider-Man 2 zum ersten Mal spielt oder euch in ein Neues Spiel+ stürzt.“

Hattet ihr noch keine Gelegenheit, das Spiel herunterzuladen, und wollt noch etwas mehr sehen? Hier ist ein fantastischer neuer „Game of the Year“-Trailer, den das Team zusammengestellt hat, um die zahlreichen Nominierungen (inklusive Game of the Year) von Marvel‘s Spider-Man 2 bei verschiedenen Preisverleihungen der Branche wie den Game Awards, D.I.C.E., GDCA und vielen weiteren zu feiern. Darin werden auch viele der neuen Features aus dem Update gezeigt!

Wir freuen uns außerdem, euch einen ersten Blick auf die „Cool & Hip“-Anzüge in Aktion zu gewähren – seht euch hier den Trailer an:

Das Versionsupdate 1.002 ist jetzt verfügbar– ladet es noch heute für Marvel‘s Spider-Man 2 herunter und schwingt euch durch die Stadt!

Wir können euch gar nicht sagen, wie dankbar wir für alle waren, die sich Marvel‘s Spider-Man 2 über die Feiertage geholt haben. Jeder hier bei Insomniac Games ist stolz auf das Spiel, und wir freuen uns sehr, euch Details über die große Aktualisierung mitzuteilen, die ab 7. März auf eurer PS5-Konsole verfügbar sein wird.

Mit Version 1.002 von Marvel‘s Spider-Man 2 wird Neues Spiel+ hinzugefügt. Wir wissen, dass viele von euch schon lange darauf brennen, das Spiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad erneut zu spielen– aber mit all euren Anzügen und Fähigkeiten. Vielleicht möchten ein paar von euch auch nur eine oder zwei eurer liebsten Missionen wiederholen, aber auch das ist dadurch möglich! Und es gibt noch mehr freizuschalten– mit ultimativen Stufen, goldenen Geräte-Designs und mehr!

Apropos Designs: Wir haben neue Anzugvarianten für mehrere von Peters Symbiont-Anzügen aus der Story designt, mit denen ihr euren Look weiter anpassen könnt, wenn ihr sie über die ultimativen Stufen in Neues Spiel+ freischaltet. Und ja, ihr werdet auch die Farbe eurer Symbiontenfähigkeiten anpassen können. Aber neue Designs haben uns nicht gereicht. Wir wissen, wie sehr ihr es liebt, wenn wir dem Spiel neue Anzüge ohne zusätzliche Kosten hinzufügen. Ihr könnt euch glücklich schätzen, denn wir haben Marvels Hellfire-Gala-Anzüge für Peter und Miles hinzugefügt! Peter trägt das von Russell Dauterman entworfene Design und Miles erhält sein ikonisches Aussehen von Bernard Changs wunderschönem Hellfire-Gala-Cover für Miles Morales: Spider-Man #8.

Und mit unseren Aktualisierungen für den Fotomodus– einschließlich Actionfiguren-Modus und Stickern– werdet ihr diese coolen Looks so oft wie möglich zeigen wollen. Sobald ihr die Story abgeschlossen habt, könnt ihr auch die Tageszeit ändern, um im Fotomodus beeindruckende Aufnahmen mit genau dem richtigen Licht zu machen. Vergesst nicht, sie auf den sozialen Netzwerken mit uns zu teilen, indem ihr den Hashtag #InsomGamesCommunity nutzt!

Diese Aktualisierung enthält auch einige wichtige Neuerungen für die Barrierefreiheit. Wir haben Audiodeskriptionen** und einen Screenreader** zum Spiel hinzugefügt. Wir wissen, dass diese Funktionen mit Spannung erwartet wurden, und wir sind der Community dankbar, dass sie uns etwas mehr Zeit gegeben hat, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren und bereit für die Veröffentlichung sind. Außerdem gibt es zusätzliche Funktionen wie Hochkontrast-Umrisse und erweiterte Untertitel für Filmsequenzen, um nur einige der neuen Features zu nennen, die in dieser Aktualisierung enthalten sind.

Darüber hinaus freuen wir uns, zwei neue Anzüge für Marvel‘s Spider-Man 2 ankündigen zu können, die Insomniac Games, Marvel Games und Gameheads gemeinsam entwickelt haben. Der Vorabzugang zu den „Cool & Hipp“-Anzugdesigns wird für 4,99€ erhältlich sein. Vom 7. März 2024 bis zum 5. April 2024 spendet PlayStation für jedes in den Vereinigten Staaten verkaufte „Cool & Hip“-Anzugpaket 4,99 $ (100 % des Kaufpreises) an Gameheads– maximal jedoch 1 Million $*. Wir freuen uns über eure Hilfe bei der Unterstützung der Mission von Gameheads, Jugendliche aus einkommensschwachen Verhältnissen und jugendliche People of Color zu unterstützen, in der Videospielbranche erfolgreich zu sein. Keine Sorge, wir haben nicht vor, für die Anzüge in Marvel‘s Spider-Man 2 Geld zu verlangen. Das „Cool & Hip“-Anzugpaket wird zu einem späteren Zeitpunkt für alle Spieler ohne zusätzliche Kosten erhältlich sein.

Das „Cool & Hip“-Anzugpaket enthält:

· „Cooler Anzug“ für Peter

· „Hipper Anzug“ für Miles

· 10 Fotomodus-Sticker

· 2 Fotomodus-Rahmen

Die Zusammenarbeit mit Gameheads im Rahmen unserer Bemühungen, die Repräsentation in der Videospielbranche zu erhöhen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Ted Price, President von Insomniac Games, erzählt in diesem Video mehr darüber:

Um mehr über unsere Zusammenarbeit mit Gameheads berichten zu können, habe ich mich mit Malia Atta, Manager of Culture and Belonging bei Insomniac Games, Damon Packwood, Director von Gameheads, und Eric Monacelli, Senor Director für Product and Franchise Development bei Marvel Games, für ein Gespräch getroffen.

Was ist Gameheads?

Damon Packwood: „Wir setzen uns für die Entwicklung vielseitiger Talente und vielversprechender neuer Stimmen in der Gaming-Branche ein, bilden Schüler für technologische Ökosysteme aus und bereiten sie auf das Studium, den Beruf und das gesellschaftliche Zusammenleben vor. Wir richten uns an junge Menschen aus Familien mit geringem Einkommen sowie an unterrepräsentierte Schülerinnen und Schüler sowie Studierende (im Alter zwischen 15 und 25 Jahren) in 15 verschiedenen Staaten. Zudem haben wir unser Gebiet nach Honolulu und Atlanta ausgedehnt.

Wie kam die Zusammenarbeit zwischen Gameheads und Insomniac zustande?

Malia Atta: „Gameheads arbeitet schon seit vielen Jahren mit SIE zusammen. Die Zusammenarbeit mit Insomniac Games hat damit angefangen, dass wir drei Auszubildende in unsere Abteilungen ‚Core Technology‘, ‚People Experience‘ und ‚Design‘ aufgenommen haben. Jeder und jede Auszubildende hat einen wertvollen Beitrag für das Spiel geleistet, und uns bot sich eine tolle Gelegenheit, die Mission von Gameheads zu unterstützen und zu fördern, indem wir ihre Künstler bitten, Anzüge für Marvel‘s Spider-Man 2 zu entwerfen.“

Das klingt fantastisch – was ist das Ziel?

Malia Atta: „Sowohl Insomniac als auch Gameheads haben von der Zusammenarbeit profitiert. Wir haben unseren Teams die Möglichkeit gegeben, Nachwuchstalente zu betreuen, auszubilden und in ihrer Entwicklung zu unterstützen, die unsere Spiele und unsere Kultur wiederum mit neuen Ideen und frischer Energie bereichern. Außerdem gewährt diese Zusammenarbeit mehr Menschen mit verschiedenen Hintergründen Zugang zur Branche.

Wenn man das große Ganze betrachtet, legt Insomniac Games viel Wert darauf, eine unterstützende, positive und diverse Umgebung zu schaffen, in der sich unsere Spieler und Communitys wiedererkennen. Derzeit konzentrieren wir uns darauf, die Stimmen unserer Entwickler zu unterstützen und zu verstärken, damit sie die Chance bekommen, ihre eigenen Perspektiven und Talente in die Entwicklung unserer Spiele einzubringen.“

Eric Monacelli: „Unsere kreative Zusammenarbeit mit Insomniac legt Wert darauf, durch unsere Charaktere in unseren Videospielen eine Welt der Zugehörigkeit zu fördern. Die Gameheads-Initiative verkörpert dieses Bestreben in der realen Welt. Bei Marvel ging es schon immer darum, die Welt außerhalb der eigenen Welt authentisch widerzuspiegeln, insbesondere auf eine Weise, die kreative Bemühungen und Marvel-Storytelling zugänglicher, vielfältiger und integrativer macht.“

Wie verlief die Zusammenarbeit bei den verschiedenen Entwicklungsstufen der Anzugdesigns?

Damon Packwood: „Es hat uns viel Spaß gemacht, mit (den Insomniac-Künstlern) Bobby Hernandez, Johnson Truong and Davison Carvalho zusammenzuarbeiten. Im Laufe des Sommers haben sechs unserer Studierenden Varianten für den Anzug und die Sticker entworfen. Der Prozess verlief sehr professionell. Unsere Studierenden hatten ein bis zwei Wochen Zeit für das Design, präsentierten dem Team von Insomniac ihre Ergebnisse und erhielten Feedback. Nach ein paar Wochen legten wir uns auf ein Konzept fest. Als das Konzept abgesegnet war, wählte sich jeder und jede Studierende einen anderen Aspekt des Anzugs aus (Schuhe, Textur, Maske, Netzschießer), und im August haben wir den Anzug und die Sticker fertiggestellt.“

Was gibt es über die finalen „Cool & Hip“-Anzugdesigns zu wissen?

Damon Packwood: „Die Inspiration für das ‚Hipper Anzug‘-Design von Miles waren Breakdancer aus den 90ern. Das ‚Cooler Anzug‘-Design von Peter ist dagegen vom Fernsehen der 90er inspiriert. Marisa Diaz, die Designerin, hat ihrer Kreativität dabei einfach freien Lauf gelassen. Wir hatten nicht gedacht, dass es Insomniac gefallen würde, aber der Designprozess hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Unsere Designer hatten Spaß daran, herumzualbern, und die Älteren, ich und die Insomniac-Crew, hatten Spaß daran, in Erinnerungen an die Modetrends der 90er-Jahre zu schwelgen.“

Das war‘s erst mal! Wir danken allen für ihre Unterstützung und freuen uns schon darauf, zu sehen, wie ihr in den neuen Hellfire-Gala- und „Cool & Hip“-Anzügen durch Marvels New York schwingt und den „Neues Spiel+“-Modus erkundet!

Marvel‘s Spider-Man 2 ist jetzt erhältlich – nur auf der PS5-Konsole.

* PlayStation wird vom 7. März 2024 bis zum 5. April 2024 über Community Initiatives, den Finanzsponsor von Gameheads, für jedes in den Vereinigten Staaten verkaufte Paket 4,99 $ an Gameheads spenden – maximal 1 Million Dollar. Der Kauf ist nicht steuerabzugsfähig. Community Initiatives ist von der Steuer befreit. https://communityinitiatives.org/. Gameheads ist nicht von der Steuer befreit. https://gameheadsoakland.org/

* Nur in folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Spanisch (Lateinamerika), Spanisch (Spanien), Italienisch, Deutsch, Französisch und Japanisch.